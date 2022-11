Costa Silva anuncia que fundos de capital de risco perdem benefícios fiscais do SIFIDE

Investimentos indirectos em Inovação e Desenvolvimento serão “removidos” e deixarão de dar descontos no IRC, diz ministro da Economia. Fundos financiados com SIFIDE excluídos do programa Consolidar.

O ministro da Economia disse nesta quarta-feira à tarde, durante a audição sobre o Orçamento do Estado (OE) para 2023 no Parlamento, que o Governo vai acabar com os benefícios fiscais ao investimento indirecto em inovação nas empresas, concedido ao abrigo do Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento Empresarial (SIFIDE).