Taxas Euribor sobem em todos os prazos em semana de reunião do BCE

As taxas Euribor subiram, nesta segunda-feira, a três, a seis e a 12 meses, numa altura em que o mercado antecipa a próxima reunião do BCE, que vai decorrer esta semana em Frankfurt.

As taxas Euribor voltaram a subir, nesta segunda-feira, a três, a seis e a 12 meses, depois das quedas ligeiras que tinham sido registadas na semana passada. Este movimento verifica-se numa altura em que os mercados antecipam a reunião de política monetária do Banco Central Europeu (BCE), que irá decorrer esta semana e durante a qual Christine Lagarde, presidente do BCE, poderá dar sinais de que as taxas de juro de referência poderão baixar em breve.

A taxa Euribor a três meses avançou para 3,902%, acima da taxa de 3,885% que se verificava na passada sexta-feira. E mantém-se, assim, acima da taxa a seis meses, que, recentemente, passou a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável. A taxa Euribor a seis meses está agora nos 3,846%, também acima dos 3,834% que se registavam na última sexta-feira.

Já no prazo a 12 meses a taxa Euribor subiu dos 3,656% do final da semana passada para 3,673%. Mantém-se, ainda assim, longe do máximo de 4,228% que atingiu em Setembro do ano passado.

Estes três prazos da Euribor representam quase a totalidade do crédito à habitação com taxa variável em Portugal. De acordo com os dados mais recentes do Banco de Portugal (BdP), relativos a Fevereiro deste ano, a Euribor a seis meses corresponde a 36,6% da carteira de crédito à habitação com taxa variável, enquanto a Euribor a 12 meses está associada a 34,7% deste crédito e a Euribor a três meses a outros 24,6%.

As subidas agora registadas ocorrem depois de um mês em que não houve uma tendência definida no mercado. A média da Euribor a três meses fixou-se em 3,923% em Março, o mesmo valor que já se tinha verificado no mês anterior, enquanto a taxa a seis meses registou uma variação quase inexpressiva, mas ainda assim favorável para quem tem crédito à habitação, ao reduzir-se para uma média de 3,895% no mesmo mês. Já no prazo a 12 meses a Euribor fixou-se numa média de 3,718% em Março, o que representou uma subida em relação ao mês anterior.

Apesar disso, já começa a verificar-se algum alívio para quem contrai crédito com o objectivo de comprar casa. Em Fevereiro, último mês com dados já disponibilizados pelo BdP, a taxa de juro média dos novos contratos de crédito à habitação diminuiu em 0,09 pontos percentuais e fixou-se em 3,72%, enquanto a taxa de juro média dos contratos renegociados sofreu uma redução de 0,2 pontos percentuais, fixando-se em 4,23% em Fevereiro.

Este alívio poderá vir a acentuar-se nos próximos meses – ou, pelo menos, é essa a expectativa dos mercados, que se preparam para a próxima reunião dos membros do conselho do BCE, a decorrer nesta quinta-feira em Frankfurt. Embora não haja expectativas de que venha a ser decidida uma descida das taxas de juro já neste encontro, a presidente do BCE poderá deixar mais clara a intenção de vir a baixar os juros na reunião que está agendada para 6 de Junho.

A pesar sobre esta decisão estará a evolução de alguns indicadores económicos chave, a começar pela taxa de inflação, que, em Março, já atingiu os 2,4% na zona euro, um valor que ficou abaixo da expectativa dos analistas e que se aproxima da meta de 2% definida pelo BCE.