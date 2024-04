Renegociações de crédito à habitação atingiram 642 milhões em Fevereiro

O montante de crédito renegociado e o novo crédito à habitação diminuíram ligeiramente em Fevereiro, mas as renegociações continuaram a ascender a um montante muito significativo e a taxa de juro destas operações continua acima de 4%. No total de habitação e consumo, as novas operações ascenderam a 2495 milhões de euros, menos 107 milhões que em Janeiro.

De acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), os novos empréstimos diminuíram 47 milhões de euros, face a Janeiro, para 1137 milhões de euros, e as renegociações, diminuíram 116 milhões de euros relativamente a Janeiro, para um total de 642 milhões de euros.

As taxas de juro dos novos empréstimos e dos créditos renegociados, que visam maioritariamente a redução da taxa de juro, diminuíram ligeiramente, mas continuam distantes. “A taxa de juro média dos novos contratos de crédito à habitação diminuiu 0,09 pontos percentuais, fixando-se em 3,72% em Fevereiro, e a taxa de juro média dos contratos renegociados reduziu-se 0,20 pontos percentuais, para 4,23%”, revela o supervisor.

A descida da taxa de juro é explicada, maioritariamente, pela opção por taxas mistas, em que o primeiro período, habitualmente curto, é a taxa fixa, e o restante indexado às taxas Euribor.

Os dados de Fevereiro mostram que a opção por taxas mistas ascendeu a 72,2%, acima dos 69,4% de Janeiro, e muito acima dos 23,8% verificados no mês de 2023.

Ao contrário do destino de habitação, o crédito ao consumo subiu 34 milhões de euros, para 474 milhões de euros, e o para outros fins aumentou 34 milhões, para 197 milhões.

Nos empréstimos ao consumo, a taxa média de novas operações foi de 9,53% em Fevereiro, praticamente inalterada face aos 9,52% em Janeiro. Nos empréstimos para outros fins a taxa de juro média diminuiu 0,33 pontos percentuais, para 5,03%.