Minha saúde, meu direito

Neste dia 7 de abril de 2024, celebramos o Dia Mundial da Saúde, uma ocasião para refletir sobre os desafios e oportunidades que enfrentamos no campo da saúde. Neste ano somos desafiados a lutar para que todas as pessoas tenham acesso a serviços de saúde, água potável, ar puro, alimentação saudável e a uma vida livre de discriminação.

A origem desta efeméride remonta a 1948, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) foi estabelecida com o objetivo de garantir o mais alto nível possível de saúde para todos. Desde então, o Dia Mundial da Saúde tornou-se uma oportunidade para reflexão, sensibilização e mobilização de ações em prol da saúde pública.

São, efetivamente, vários os desafios que enfrentamos no campo da saúde e que exigem uma resposta coletiva e coordenada. Especificamente no que à alimentação e nutrição diz respeito, um dos principais desafios é o aumento da prevalência de obesidade e de outras doenças crónicas relacionadas com a alimentação, tais como a diabetes, as doenças cardiovasculares e alguns tipos de cancro. Ainda que alguns dos fatores de risco destas doenças estejam bem determinados, tais como o fácil acesso a alimentos ultraprocessados, ricos em gordura saturada, açúcar e sal, e pobres em fibra, não tem sido fácil reduzir o consumo destes alimentos.

E se a abundância de alimentos é um problema numa vasta área do mundo, a sua escassez afeta milhões de pessoas em todo o mundo. E prevê-se que o acesso a alimentos possa ainda ser mais desafiante nas próximas décadas, fruto das alterações climáticas e do aumento da população mundial.

No entanto, apesar destas preocupações, acredito que as pessoas estão cada vez mais conscientes da relação entre a alimentação e a saúde, quer da saúde das pessoas, quer da saúde do planeta. É um facto que cada vez mais pessoas preferem alimentos mais saudáveis e sustentáveis, nomeadamente alimentos frescos, locais e de produção biológica. Naturalmente que estas preferências implicarão mudanças no modo de produção e transformação dos alimentos.

As inovações tecnológicas estão, também, cada vez mais presentes na produção, distribuição e no próprio consumo de alimentos. Como exemplos posso citar: técnicas agrícolas de precisão, plataformas de entrega de alimentos ao domicílio, aplicações que permitem monitorizar a ingestão alimentar das pessoas, bem como fornecer informações que permitem às pessoas fazerem escolhas alimentares informadas e adotar hábitos alimentar saudáveis.

No Dia Mundial da Saúde de 2024 é fundamental que renovemos o nosso compromisso com a promoção da saúde como um direito humano fundamental. Tal inclui a adoção de políticas e medidas que garantam a equidade no acesso aos serviços de saúde, à promoção da saúde e à eliminação de barreiras sociais e económicas nos cuidados de saúde, nomeadamente no acesso à alimentação saudável.

