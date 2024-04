Getty volta a pôr em causa imagens da família real. Desta vez, o vídeo de Kate

A Getty Images colocou uma “nota do editor” no vídeo em que a princesa de Gales anuncia que tem cancro e está a receber tratamento.

Depois de ter colocado uma "nota de editor" em duas fotografias cedidas pela Família Real britânica, a agência Getty Images volta a publicar uma nota de editor por causa do vídeo, conhecido em Março, em que a princesa de Gales partilha o seu diagnóstico de cancro. A agência avisa que aquele clip pré-gravado se pode desviar das políticas da Getty, não justificando a razão.

Diz a declaração, citada pela Vanity Fair: "Nota do editor: Este clip foi fornecido por uma organização terceira e pode não estar de acordo com a política editorial da Getty Images." Um porta-voz da agência recusou-se a dar mais pormenores, explicando apenas que: "A Getty Images inclui uma nota padrão dos editores para distribuir conteúdo fornecido por organizações terceiras."

Contudo, essa "nota de editor" não está em todas as imagens ou vídeos que a agência recebe, nomeadamente do Palácio de Buckingham, e a Vanity Fair dá como exemplo as imagens da coroação de Carlos ou um retrato tirado pelo fotógrafo real Hugo Bernand. A nota foi acrescentada à tal fotografia que o Palácio de Kensington publicou por altura do Dia da Mãe, que se celebra três domingos antes da Páscoa, onde a princesa está com os três filhos; e na fotografia que Kate tirou à rainha Isabel II com alguns dos seus netos e bisnetos, em Balmoral.

Então, não só a Getty se pronunciou, mas também a Reuters decidiu retirar as imagens que teriam sido manipuladas pela própria princesa e reviu as imagens fornecidas pelos Windsor. Kate emitiu um pedido de desculpas pela manipulação das imagens: "Tal como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição."

Alguns dias mais tarde, a 22 de Março, a futura rainha foi vista num vídeo, sentada num banco de jardim, sozinha, a anunciar que tinha cancro, que estava a fazer quimioterapia preventiva e a recuperar bem. Em Janeiro, Kate foi submetida a uma "cirurgia abdominal programada". Então, foi anunciado que voltaria ao trabalho depois da Páscoa, o que não aconteceu. Agora, a Getty Images decidiu juntar ao vídeo a "nota de editor" não justificando a decisão.