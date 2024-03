O país depara-se hoje com um problema similar ao dos três corpos, com uma Assembleia da República que, com a subida do Chega, se separa em três grandes blocos.

O Problema dos três Corpos é uma série de sucesso estreada recentemente numa plataforma de streaming que vai buscar o seu nome a um complexo problema de física, o de tentar prever o movimento de três corpos celestiais de acordo com as leis de movimento e de gravidade de Isaac Newton.

Sem querer dar spoilers, no terceiro episódio uma das personagens tenta explicar os problemas que afectam um mundo virtual: “Este planeta faz parte de um sistema estelar de três corpos. Quando um planeta gira à volta de um dos sóis numa órbita estável, é uma era estável. No entanto, se um dos outros sóis arrebatar o nosso planeta, vagueamos pelos campos gravitacionais dos três sóis e então é uma era caótica.”

O país depara-se hoje com um problema similar ao dos três corpos, com uma Assembleia da República (AR) que, com a subida do Chega, se divide em três grandes blocos, o da direita democrática, o da direita radical e o da esquerda. Até há pouco, com uma maioria absoluta, a atitude dos diferentes agentes políticos obedecia a movimentos e posicionamentos relativamente previsíveis. Nos últimos dois dias, a AR vagueou pelos diferentes campos gravitacionais destes três grandes blocos, mostrando que decididamente entramos numa era caótica.

Todo o espectáculo de desconcerto a que o país assistiu em torno da eleição do presidente da AR é disso prova clara e declarações como as do líder da Iniciativa Liberal são também disso reflexo. No fim da primeira derrota de Aguiar Branco, Rui Rocha considerava que “poucos minutos depois da legislatura ter início há uma aliança entre o Chega e o PS”, para após a segunda votação já considerar que o problema era, afinal, que a democracia e Parlamento estavam reféns de “um irresponsável que se chama André Ventura”.

Nesta era caótica, impulsionados pelas diferentes forças gravitacionais dos três corpos, preparemo-nos para ver mais vezes alguém começar por criticar quem está à sua esquerda, para depois acabar a criticar a direita ou vice-versa. Se os cientistas têm dificuldades com o problema dos três corpos, os políticos não parecem, para já, perto de encontrar soluções estáveis.

A não ser que, com alguma felicidade, os dois maiores astros deste sistema consigam alinhar-se no essencial e deixar o terceiro corpo a vaguear sozinho fora de órbita. Foi isso que fizeram ontem o PSD e o PS que, sem abandonarem no essencial as suas posições, deram uma lição de democracia, deixando o Chega a falar sozinho.