Já viu O Problema dos 3 Corpos? Os chineses estão de queixo caído

A adaptação pela Netflix do clássico chinês de ficção científica O Problema dos Três Corpos, primeiro romance de uma trilogia do autor chinês Liu Cixin, obteve uma grande audiência na China no primeiro dia de lançamento, apesar de o serviço de streaming não estar disponível no país, e suscitou um debate imediato nas redes sociais. A série O Problema dos 3 Corpos é feita pelos criadores de A Guerra dos Tronos.

O romance de Liu vendeu milhões de exemplares desde a sua publicação em chinês em 2008 e conta com o antigo Presidente dos EUA, Barack Obama, entre os seus fãs. A tradução inglesa foi o primeiro romance de um escritor asiático a ganhar o Prémio Hugo de ficção científica para melhor romance.

A versão da Netflix, tal como a tradução inglesa do romance, começa com cenas violentas da Revolução Cultural da China nos anos 1960, acontecimentos que dão início a um enredo que inclui uma invasão alienígena iminente. A nova série foi tendência na plataforma chinesa Weibo na sexta-feira, com 21 milhões de visualizações até agora, e ficou em primeiro lugar no ranking de tendências "top hot" da plataforma, apesar de a Netflix ser oficialmente inacessível na China.

Os telespectadores chineses tiveram de ver O Problema dos 3 Corpos através de uma ligação VPN (uma rede virtual privada) ou num site pirata.

Entre os momentos que captaram a atenção dos telespectadores chineses conta-se uma cena de abertura em que um cientista proeminente é espancado até à morte pela Guarda Vermelha, uma representação da história recente que continua a ser controversa na China. "A primeira cena deixou-me de queixo caído. Apesar de até a poder antecipar, a cena ainda me assustou", disse um utilizador do Weibo.

O site de streaming de vídeo da Tencent Holdings (0700.HK), a Tencent Video, Inc., lançou no ano passado uma adaptação da série em chinês com 30 episódios. Na segunda-feira, para capitalizar a publicidade em torno de O Problema dos 3 Corpos da Netflix, a Tencent Video lançou uma versão melhorada da sua série original e muitos comentadores online disseram que a versão feita na China era melhor.

A frase "A versão chinesa vence" esteve nas tendências do Weibo na sexta-feira como um dos tópicos mais discutidos do dia.

Outros espectadores chineses criticam o facto de a adaptação da Netflix transferir a acção da China para um grupo de físicos britânicos apelidados de "Oxford Five". Isso mostra que "os ocidentais não conseguem aceitar a ideia de que os chineses inventam tecnologia de ponta", afirmou um espectador na rede social Douban.

Outro utilizador do Douban afirmou que a Netflix tinha diminuído os elementos chineses da história e trocado os mesmos por "um produto de Hollywood que valoriza o heroísmo individual".

Alguns espectadores afirmaram ainda que os críticos não estavam a perceber bem as coisas: uma obra de ficção chinesa está a tornar-se ainda mais conhecida em todo o mundo. "Será que é mau que a adaptação da Netflix se torne uma sensação global?", questionava-se um utilizador do Douban.