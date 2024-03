Litígios com reguladores e fisco dos EUA bloqueiam reembolso de lesados da FTX

Gestores de insolvência da FTX estão em litígio com reguladores e fisco dos EUA, com reclamações que ultrapassam 10 mil milhões de dólares. Sem chegar a acordo, não conseguem ressarcir lesados.

Os investidores que perderam dinheiro na FTX receberam, no final do ano passado, a notícia de que poderão vir a receber perto da totalidade daquilo que perderam aquando do colapso da plataforma de criptoactivos agora falida. Mas o processo esbarrou num impasse: apesar de a proposta de ressarcimento feita pelos gestores de insolvência da FTX prever a recuperação quase total para os credores que perderam dinheiro, falta a luz verde do tribunal a este plano, que só chegará depois de os gestores da insolvência chegarem a uma solução para os litígios em curso com reguladores e fisco dos Estados Unidos da América (EUA), que ultrapassam os 10 mil milhões de dólares (cerca de 9,22 mil milhões de euros).