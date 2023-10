FTX propõe devolver 90% dos fundos perdidos pelos clientes

Os gestores de insolvência da FTX chegaram a acordo com representantes de credores para a restituição dos fundos perdidos com o colapso da plataforma de criptoactivos. Falta a aprovação do tribunal.

Os responsáveis pela gestão da insolvência da FTX propõem devolver mais de 90% do montante perdido pelos clientes da plataforma de criptoactivos que colapsou no final do ano passado. A proposta foi comunicada no início desta semana, numa altura em que o julgamento do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, está a decorrer nos Estados Unidos da América (EUA).