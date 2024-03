Luís Montenegro: inocência ou incompetência?

O líder do PSD não soube ler a situação e acabou por ser ultrapassado pela jogada do Chega?

Afinal, o acordo que era à direita, entre o PSD e o Chega, acabou por ser ao centro para ultrapassar o impasse da eleição do presidente da Assembleia da República. PSD e PS assumiram o compromisso de uma presidência rotativa com a duração de dois anos, o que permitiu eleger o social-democrata José Pedro Aguiar-Branco com uma votação até reforçada face a Santos Silva, depois de ter falhado três vezes. Luís Montenegro não soube ler a situação e acabou por ser ultrapassado pela jogada do Chega?

