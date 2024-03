Pedro Nuno e Montenegro reúnem-se esta manhã para desbloquear presidência da AR

Líderes do PS e do PS procuram saída para o impasse. Deputados voltam a reunir-se às 12h para tentar nova eleição.

O primeiro-ministro indigitado e o secretário-geral do PS têm uma reunião marcada para a manhã desta quarta-feira. É a primeira vez que os dois se reúnem formalmente e o motivo é tentar encontrar uma solução para o impasse na eleição da presidência da Assembleia da República. Na última votação, Francisco Assis obteve 90 votos e José Pedro Aguiar Branco 88.

Há duas formas de sair do imbróglio: numa hipótese, o PSD retira qualquer candidatura, aceita a eleição de Assis com votos da sua bancada, o que lhe permite culpar o Chega por impedir a eleição de um candidato da direita, colocando um dirigente do PS como segunda figura do Estado.

A outra hipótese é Pedro Nuno, tal como admitiu não inviabilizar a entrada do governo em funções, votando moções de rejeição, e da mesma forma que admitiu negociar com Montenegro um acordo para aumentos em várias carreiras do Estado, acabe a apoiar o candidato do PSD em nome da "dignidade das instituições".

A entrega das candidaturas acontece esta quarta-feira até às 11h. O plenário é retomado às 12h para a nova votação.