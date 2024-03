Novo Parlamento vive jogo do empurra com impasse na eleição do presidente

À terceira não foi de vez: a votação entre José Pedro Aguiar-Branco e Francisco Assis para o lugar de presidente da Assembleia da República que decorreu já perto das 23h acabou com ambos muito abaixo do limiar mínimo dos 116 votos para poderem ser eleitos. O antigo ministro social-democrata somou 88 votos e o socialista 90, havendo 52 votos em branco. O impasse levou o presidente em exercício, o comunista António Filipe, a consultar as principais bancadas e a marcar para as 12h desta quarta-feira a continuação dos trabalhos do plenário. O prazo para a entrega de novas candidaturas termina uma hora antes.

