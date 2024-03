Justiça britânica permite a Assange recorrer uma última vez da extradição para os EUA

Doze anos depois de se ter refugiado na embaixada do Equador em Londres, e depois de uma longa batalha na justiça, Julian Assange, fundador da Wikileaks, acaba de ver o Tribunal Superior de Justiça britânico dar-lhe a derradeira oportunidade de recorrer da sua extradição do Reino Unido para os Estados Unidos.

Se lhe tivesse sido negado este último recurso, Assange poderia ser extraditado em poucos dias e enfrentaria acusações de espionagem nos EUA. A sua saga judicial vai, assim, continuar, com o próximo episódio marcado para 20 de Maio.

Os dois juízes responsáveis por esta decisão querem que os EUA forneçam “garantias satisfatórias” sobre duas questões: por um lado, se Assange poderá invocar a Primeira Emenda da Constituição norte-americana – a sua defesa considera que estava protegido pela liberdade de imprensa quando divulgou milhares de documentos sobre as operações dos EUA nas guerras do Iraque e do Afeganistão. O tribunal quer ainda saber se poderá enfrentar a pena de morte.

Só com estas respostas os EUA poderão evitar o novo recurso do australiano.

Numa primeira reacção, a Wikileaks lembrou que, apesar desta nova oportunidade, Assange “vai continuar a sua longa detenção, separado da sua jovem família, por ter revelado crimes de guerra”.