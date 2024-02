Assange tenta travar extradição: “O que aconteceu com Navalny pode acontecer com Julian”

Numa das últimas tentativas para travar extradição para os EUA, advogados do fundador do WikiLeaks dizem ao Tribunal Superior britânico que as acusações são “políticas” e que Assange corre perigo.

O Tribunal Superior de Justiça de Inglaterra e do País de Gales (High Court), em Londres, começou a ouvir nesta terça-feira a equipa de advogados de Julian Assange, numa das derradeiras tentativas dos representantes do fundador do site WikiLeaks, detido desde 2019 no Reino Unido, de travarem a sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de 18 crimes, incluindo 17 de espionagem.