Kate e William “extremamente comovidos” com apoio após revelado diagnóstico de cancro

A princesa de Gales e o marido, o príncipe William, ficaram “extremamente comovidos” pelas mensagens de apoio recebidas desde que Kate anunciou o seu diagnóstico de cancro, disse um porta-voz do Palácio de Kensington no sábado.

Kate disse na sexta-feira que estava a ser submetida a quimioterapia preventiva depois de os exames feitos após a sua grande cirurgia abdominal em Janeiro terem revelado a presença de cancro.

A mulher do herdeiro do trono, de 42 anos, considerou a descoberta do cancro um “enorme choque”. A notícia constitui um novo golpe para a saúde da família real britânica: o rei Carlos também está a ser tratado a um cancro não especificado.

A declaração de Kate através de uma mensagem de vídeo, que foi filmada no Castelo de Windsor na quarta-feira, desencadeou uma onda de apoio. “O príncipe e a princesa estão muito sensibilizados com as mensagens amáveis das pessoas aqui no Reino Unido, em toda a Commonwealth e em todo o mundo em resposta à mensagem de sua alteza real”, afirmou o porta-voz do Palácio de Kensington num comunicado.

“Eles estão extremamente comovidos com o carinho e o apoio do público e agradecem a compreensão do seu pedido de privacidade nesta altura.”

O anúncio de Kate na sexta-feira dominou as primeiras páginas dos jornais britânicos no sábado, com mensagens de apoio combinadas com críticas àqueles que especularam sobre a sua saúde nas últimas semanas. E o público também mostrou o seu apoio.

“Ao ver a extraordinária dignidade que Kate demonstrou, e ao tentar manter unida a família real, espero que agora os meios de comunicação social lhe dêem a ela e à sua família a privacidade e o respeito que merecem”, disse o advogado Simon Davis, 64 anos, no exterior do parque do Palácio de Kensington.

“É bom que ela tenha dito o que se está a passar porque penso que ajuda muitas pessoas que passam por isso”, disse Sarah Macdonald-Brown, 50 anos, proprietária de uma galeria de arte.

A turista Karen Ferguson, de 42 anos, também mostrou a sua admiração pela princesa, que ainda é popularmente conhecida pelo seu nome de solteira, Kate Middleton. “É óptimo que ela tenha vindo a público e feito uma declaração pública para que as pessoas saibam que ela está bem e o que se está a passar. E penso que todos nós estamos a enviar votos de felicidades, especialmente para os seus filhos pequenos.”

Uma das mensagens de apoio mais pessoais veio do irmão de Kate, James Middleton, que publicou uma fotografia da infância dele e da sua irmã no Instagram e escreveu: “Ao longo dos anos, escalámos muitas montanhas juntos. Como família, vamos escalar esta também contigo.”

Foto Jornais britânicos com a princesa de Gales nas suas primeiras páginas, a 23 de Março de 2024 EPA/TOLGA AKMEN

Kate nas primeiras páginas

“Kate, não estás sozinha”, declarou o tablóide The Sun na primeira página, dizendo que ela recebeu uma “enorme manifestação de amor e apoio”. O rival Daily Mirror publicou “Kate revela choque com cancro” e partilhou as suas observações sobre como teve de explicar a notícia aos seus filhos: príncipe George, 10, princesa Charlotte, 8, e príncipe Louis, 5.

O Daily Telegraph citou a princesa a dizer: “O cancro foi um grande choque”, mas referiu que “vai ficar tudo bem”.

O Daily Mail criticou as pessoas que especularam sobre o seu estado de saúde, perguntando “Como se sentem agora todos esses trolls online?”

Os rumores e boatos nas redes sociais, nos jornais e até em alguns talk shows abundaram desde a cirurgia de Kate em Janeiro, embora o gabinete do Palácio de Kensington tenha anunciado na altura que ela estaria ausente dos compromissos reais enquanto recuperava.

Na sexta-feira, as mensagens de apoio a Kate foram muitas, incluindo do rei Carlos, do príncipe Harry, do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, do arcebispo da Cantuária, Justin Welby, e do Presidente dos EUA, Joe Biden.

Sunak afirmou que Kate “demonstrou uma enorme coragem” com a sua declaração, acrescentando que “foi tratada injustamente por certos sectores da comunicação social em todo o mundo e nas redes sociais”.

O diagnóstico de Kate foi também notícia a nível internacional. “O diagnóstico de cancro de Catherine coloca a realeza britânica num terreno ainda mais incerto”, refere o New York Times, sublinhando que as graves preocupações com a saúde do rei e de Kate estão a sobrecarregar uma monarquia já de si reduzida.

Carlos, que assumiu o trono em Setembro de 2022 após a morte da sua mãe, a rainha Isabel II, foi submetido a um procedimento de correcção de um aumento da próstata no mesmo hospital que Kate em Janeiro.

O Palácio de Buckingham revelou então, em Fevereiro, que o rei, de 75 anos, iria ser submetido a um tratamento contra o cancro, o que significa que teve de adiar os seus deveres reais públicos. Na sexta-feira, a publicação In Touch revelou, citando fontes anónimas, que o rei foi diagnosticado com cancro do pâncreas e que lhe terá sido dada uma esperança de vida de dois anos.