Número de mortos de ataque em Moscovo irá subir “de modo significativo”, diz governador

O governador da região de Moscovo, Andrei Vorobyov, avisou que o número de mortos do ataque de sexta-feira na sala de concertos Crocus City Hall deverá aumentar “significativamente”, e que socorristas deverão ter ainda pela frente “vários dias” de trabalho nos escombros do edifício, onde os atacantes provocaram um incêndio, além de terem atingido muitas pessoas a tiro.

O número de mortos do ataque, reivindicado pelo Daesh através dos seus canais oficiais, era de 115, mas esta madrugada as equipas “entraram no local onde aconteceram as coisas mais terríveis”, declarou Andrei Vorobyov a jornalistas, segundo a emissora Al Jazeera.

No Telegram, Vorobyov já tinha avisado que os trabalhos no local iriam “continuar durante pelo menos mais alguns dias”.

Haverá ainda 121 pessoas hospitalizadas, com cerca de 60, incluindo crianças, em estado grave ou muito grave, segundo o diário britânico The Guardian.

O Presidente, Vladimir Putin, fez entretanto este sábado ao início da tarde as primeiras declarações públicas sobre o atentado. “A Federação Russa vai identificar e punir todos os que prepararam o ataque terrorista”, garantiu, acrescentando que “os atacantes tentaram fugir para a Ucrânia”.

Apesar da reivindicação do ataque pelo Daesh, seguindo o modo habitual do movimento terrorista, a Rússia parecia continuar a apontar na direcção da Ucrânia.

Ainda na noite de sexta-feira, na rede social X, o jornalista da Economist Oliver Carroll, que faz a cobertura de questões russas, dizia que quem foi o responsável não é a questão central, mas sim como o acontecimento será usado, lembrando o incêndio do Reichstag, aproveitado pelos nazis de Hitler para culpar os comunistas e ganhar poderes de emergência.

As indicações que a Rússia estava a seguir esta via continuaram este sábado, mesmo antes da declaração de Putin, diz a agência Reutrers. “Todos os quatro terroristas” foram presos enquanto iam a caminho da fronteira com a Ucrânia, segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB), acrescentando que tinham contactos no país.

“Agora sabemos em que país estes bandidos malditos planeavam esconder-se – na Ucrânia”, disse a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Federação Russa, Maria Zakharova, no Telegram, citada pela agência britânica.

O deputado Andrei Kartapolov declarou que em caso de envolvimento ucraniano a Rússia deveria responder de modo “claro e concreto”.

A ideia de que os atacantes planeariam fugir para a Ucrânia “não é uma alegação muito convincente”, comentou este sábado Carrol.

A Ucrânia negou de modo veemente ter tido qualquer envolvimento no ataque, e a Rússia já foi antes palco de atentados terroristas do Daesh – contra quem lutou quando se envolveu na guerra civil na Síria em apoio ao Presidente Bashar al-Assad em 2015.

E um aviso anterior dos Estados Unidos para potenciais ataques de extremistas em Moscovo apontava também para um ataque islamista. Há poucos dias, o próprio Putin falou deste aviso considerando-o uma “provocação”: “tudo isto parece uma chantagem e a intenção de intimidar e desestabilizar a nossa sociedade”, declarou então.

A agência RIA Novosti citou este sábado uma fonte de segurança dizendo que o aviso dos EUA sobre potenciais ataques “não tinha nada de específico”.

Os EUA dizem que o grupo responsável pelo ataque foi o Daesh-Khorasan, ou Daesh-K, um ramo do autoproclamado Estado Islâmico criado por combatentes paquistaneses que, meses depois do anúncio da criação do “califado” dominado pelo Daesh na Síria e Iraque em 2014, saíram para o Afeganistão.

O Daesh-K já fora considerado pelo especialista em terrorismo islamista Peter R. Neumann como provavelmente o único ramo do Daesh “que teria actualmente capacidade para levar a cabo um ataque grande e coordenado no Ocidente”.

Em Dezembro de 2023, foram detidos quatro membros do grupo na Áustria, acusados de planear ataques junto a igrejas na altura do Natal.