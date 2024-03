Rússia acordou de luto e presta homenagem às vítimas do ataque terrorista

Homens armados atacaram nesta sexta-feira uma sala de espectáculos na periferia de Moscovo, na Rússia. Segundo as autoridades russas, pelo menos 115 pessoas — incluindo três crianças — terão morrido no Crocus City Hall em Krasnogorsk, a noroeste da capital, e mais de uma centena ficou ferida com gravidade. Mais de 6000 pessoas estariam no recinto, onde a popular banda russa Picnic tinha concerto marcado.

O ataque ocorreu cerca das 20h locais (17h em Portugal continental). Vídeos divulgados nas redes sociais e retransmitidos pelo canal televisivo russo RT mostram pelo menos três homens armados a avançar pela plateia do recinto e a disparar contra os espectadores. Terão sido detonados explosivos que originaram um incêndio de grandes dimensões.

Através da plataforma de mensagens Telegram, o Daesh terá reivindicado a autoria do ataque. "Combatentes do Estado Islâmico [Daesh] atacaram um grande ajuntamento de cristãos em Krasnogorsk, nos arredores de Moscovo, matando e ferindo centenas e causando grande destruição no local, antes de retirarem para as suas bases em segurança", lê-se numa mensagem citada pela imprensa internacional.

As autoridades russas dizem ter detido 11 pessoas, entre elas alguns dos atacantes.

Desde o início da manhã deste sábado que se sucedem as manifestações de solidariedade para com as vítimas do atentado.

