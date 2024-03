Dezenas de mortos em ataque a sala de espectáculos em Moscovo

Homens vestidos com camuflados atacaram sala de espectáculos na capital russa. Presidente da Câmara Municipal de Moscovo fala em “grande tragédia”.

Pelo menos três homens armados, vestidos com camuflados, atacaram nesta sexta-feira uma sala de espectáculos em Moscovo, na Rússia. Segundo os meios locais, pelo menos 40 pessoas terão morrido no Crocus City Hall.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram várias pessoas a tentar fugir do recinto, onde decorria um espectáculo. Segundo um jornalista no local, citado pela agência noticiosa RIA Novosti, centenas de espectadores terão esperado durante 15 a 20 minutos, deitados no chão, enquanto decorria o ataque, até conseguir escapar. Mas dezenas terão sido vitimadas pelos disparos.

Pelo menos 50 ambulâncias foram mobilizadas para o local e o presidente da Câmara Municipal de Moscovo, Sergei Sobyanin, fala numa "grande tragédia".

Nas últimas semanas, diversos países emitiram alertas de segurança perante informações que indicavam a possibilidade de um ataque terrorista em Moscovo.