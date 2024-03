Luís Montenegro apresenta-se a Bruxelas e garante “estabilidade no governo e no país”

Depois de António Costa, o primeiro-ministro em gestão, também Luís Montenegro, o primeiro-ministro indigitado, foi encontrar-se com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para reforçar a mensagem de tranquilidade e normalidade da transição do poder, e garantir que Portugal continuará a assumir as suas responsabilidades no quadro da União Europeia.

“Não há nenhuma razão para colocar em causa a estabilidade do país e a estabilidade de uma solução de governo, que embora não disponha de maioria absoluta na Assembleia da República, dispõe da confiança dos eleitores”, afirmou, esta quinta-feira, em declarações aos jornalistas na sede da Comissão Europeia, após uma curta reunião com a líder do executivo comunitário, que já conhece bem das reuniões do Partido Popular Europeu, a família política a que ambos pertencem.

No final do encontro, Luís Montenegro disse que foi uma “ocasião para explicar o contexto em que foi indigitado primeiro-ministro”, e insistiu que tem todas as condições políticas para assumir funções e dar início a um mandato que conta levar até ao fim.

“Não há nenhuma razão, nem interna nem externa, para se duvidar da capacidade de um governo estável, que cumpra com responsabilidade todos os seus compromissos com os eleitores portugueses, aqueles que fizeram uma escolha de mudança no dia 10 de Março, e também com as instituições internacionais, à cabeça das quais está a União Europeia”, repetiu.

Montenegro aterrou em Bruxelas pouco mais de nove horas depois de ser formalmente indigitado pelo Presidente da República: o presidente do PSD e líder da AD, que venceu as eleições legislativas de 10 de Março, prometeu apresentar o seu governo na próxima semana.