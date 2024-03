Montenegro disse a Marcelo ter maioria para governar. Pode ser indigitado ainda hoje

Presidente do PSD e líder da AD sublinhou que é preciso “aguardar” pela decisão do Presidente da República sobre quem indigitar como primeiro-ministro.

Luís Montenegro revelou ter transmitido ao Presidente da República a “disponibilidade desta coligação [AD] em assumir a liderança do governo e em consequência ser indigitado primeiro-ministro”. O presidente do PSD e líder da Aliança Democrática, à saída da audiência em Belém, acrescentou ter ainda dito a Marcelo Rebelo de Sousa esperar “poder ser indigitado primeiro-ministro”.

É possível que haja uma nova audiência, ainda hoje, a Luís Montenegro para a indigitação do primeiro-ministro depois de apurados os resultados das legislativas de 10 de Março, segundo fonte oficial da Presidência.

Ao lado de Nuno Melo, líder do CDS-PP, e de Hugo Soares, secretário-geral do PSD, Luís Montenegro evitou responder a perguntas sobre a composição do futuro governo – e sobre se incluirá a Iniciativa Liberal, além do CDS – e a disponibilidade para vir a apresentar um orçamento rectificativo, escudando-se na formalização da sua indigitação. Mas sugeriu que o executivo contará com os dois partidos da AD que elegeram deputados.

"A maior representação parlamentar que há na Assembleia da República é da AD. Há uma maioria que é relativa, não é absoluta, e essa maioria é constituída pelos deputados do PSD e do CDS, e é com base nessa maioria que nós, foi esse o entendimento com o Presidente da República, apresentaremos o nosso governo e iniciaremos a tarefa de mudar Portugal", afirmou, depois de questionado directamente sobre como é que tenciona governar sem uma maioria parlamentar.

Interrogado directamente sobre a disponibilidade do líder do PS para viabilizar um orçamento rectificativo para valorizar salários de algumas carreiras da função pública, o líder social-democrata reagiu positivamente: "Registei com satisfação o sentido de responsabilidade dessa comunicação." "Tudo o mais, a concretização do que quer que seja, caberá ao governo, que ainda não existe", acrescentou.

Luís Montenegro disse querer aguardar a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, embora tenha reforçado a ideia de que espera ser indigitado primeiro-ministro. "Não escondo que é a minha, a nossa expectativa de que o líder desta coligação seja a personalidade" escolhida pelo chefe de Estado para liderar o próximo executivo.

Falando em "respeitar a vontade do povo português", o líder do PSD disse estar "focado nos problemas dos portugueses", defendendo uma "economia mais forte", "melhores salários", "uma classe média mais desafogada". Falou ainda em dar "esperança aos jovens" e trabalhar para que os serviços públicos "possam dar resposta na saúde, educação e habitação".

O líder social-democrata foi também questionado sobre se estaria disponível para apoiar uma eventual candidatura de António Costa à presidência do Conselho Europeu, mas não respondeu.

A indigitação do primeiro-ministro acontecerá após o apuramento dos votos dos círculos da Europa e Fora da Europa, que está a decorrer em Lisboa e que deverá ser concluída ainda esta noite.