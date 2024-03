Costa despede-se dos dirigentes da UE com “mensagem de tranquilidade” quanto à mudança de governo

A dias de entregar o cargo a Luís Montenegro, o primeiro-ministro, António Costa, aproveitou a sua última deslocação a Bruxelas para a reunião do Conselho Europeu, antes de cessar funções, para se encontrar com vários dirigentes das instituições europeias com quem trabalhou mais de perto durante o seu mandato — e a quem não quis deixar de agradecer, pessoalmente, a “boa colaboração ao longo dos últimos oito anos”. Uma cortesia que serviu, também, para transmitir uma mensagem de normalidade e confiança na transição de poder que se avizinha, apesar da preponderância que a direita radical populista pode vir a ter no próximo ciclo político.

