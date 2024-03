Primeiro transplante de rim de porco numa pessoa realizado nos Estados Unidos

Richard Slayman, de 62 anos, com uma doença renal em fase terminal, tornou-se o primeiro ser humano a receber um novo rim de um porco geneticamente modificado, anunciaram nesta quinta-feira os médicos do Hospital Geral do Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos.

A cirurgia de quatro horas ocorreu no sábado, 16 de Março. “Este procedimento bem-sucedido num receptor vivo é um marco histórico no campo emergente da xenotransplantação – o transplante de órgãos ou tecidos de uma espécie para outra – como uma potencial solução para a escassez mundial de órgãos”, diz o Hospital Geral do Massachusetts em comunicado.

Richard “Rick” Slayman, da cidade de Weymouth, no Massachusetts, está a recuperar bem e espera-se que tenha alta em breve, diz ainda o hospital.

“O verdadeiro herói de hoje é o doente, o Sr. Slayman, uma vez que o sucesso desta cirurgia pioneira, outrora considerada inimaginável, não teria sido possível sem a sua coragem e vontade de embarcar numa viagem a um território médico desconhecido”, refere, em comunicado, Joren Madsen, director do Centro de Transplantes do Hospital Geral do Massachusetts. “Enquanto a comunidade médica mundial celebra este feito monumental, o Sr. Slayman torna-se um farol de esperança para inúmeras pessoas que sofrem de doença renal terminal e abre uma nova fronteira no transplante de órgãos”, acrescenta.

Foto Rim de porco geneticamente modificado que foi transplantado Michelle Rose

Richard Slayman, que tem diabetes de tipo 2 e hipertensão há muitos anos, já tinha recebido em Dezembro de 2018 um transplante de rim de um dador humano falecido. Cinco anos mais tarde, o rim transplantado começou a mostrar sinais de insuficiência e Richard Slayman voltou a fazer diálise em Maio de 2023, como fazia antes do transplante. No entanto, desde que retomou a diálise teve complicações recorrentes.

Foto O rim de porco geneticamente modificado para ser transplantado num ser humano Michelle Rose

“Sou paciente do Centro de Transplantes do Hospital Geral do Massachusetts há 11 anos e tenho o mais alto nível de confiança nos médicos, enfermeiras e na equipa clínica que cuidaram de mim”, começou por dizer Richard Slayman, citado no comunicado.

“Quando o meu rim transplantado começou a falhar em 2023, confiei novamente na equipa do Hospital Geral do Massachusetts para não só melhorar a minha qualidade de vida, mas também para a prolongar”, contou Richard Slayman, acrescentando que o seu nefrologista, Winfred Williams, e os médicos do Centro de Transplantes lhe sugeriram um transplante de rim de porco e explicaram os prós e os contras de tal procedimento. “Vi-o não só como uma forma de me ajudar, mas também como uma forma de dar esperança aos milhares de pessoas que precisam de um transplante para sobreviver.”

Foto Transplante de rim de porco para um doente nos Estados Unidos Michelle Rose

Genes do porco editados

O rim de porco foi fornecido pela empresa eGenesis, de Cambridge, no Massachusetts. O porco foi geneticamente modificado através da tecnologia de edição de genomas CRISPR-Cas9, para remover genes suínos nocivos e juntar genes humanos que melhorassem a sua compatibilidade com os seres humanos. Os cientistas inactivaram ainda retrovírus endógenos porcinos no porco que viria a ser o dador do rim, para eliminar o risco de infecção nos seres humanos.

Já houve também transplantes de coração de porco para seres humanos. O norte-americano David Bennett, que tinha uma doença cardíaca terminal, fez também história como a primeira pessoa a receber, em Janeiro de 2022, um coração de porco geneticamente modificado. O transplante ocorreu no Centro Médico da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos.

David Bennett morreu pouco mais de dois meses depois de ter recebido o coração de porco, aos 57 anos.