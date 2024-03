IndieLisboa com filmes sobre Fado Bicha, C. Tangana ou Nick Cave

O festival acolhe ainda, entre 23 de Maio e 2 de Junho, obras do coreano Kim Jee-woon e do brasileiro Leonardo Mouramateus, naqueles que são os primeiros anúncios da 21.ª edição.

Documentários sobre Fado Bicha, Nick Cave ou C. Tangana, e ainda filmes de Kim Jee-woon, Bruno Dumont ou Leonardo Mouramateus, integram a 21.ª edição do festival de cinema IndieLisboa, que no programa deste ano vai assinalar o cinquentenário do 25 de Abril, seguindo a tendência de vários festivais e programações culturais portugueses.

A organização avançou, nesta quarta-feira, as primeiras escolhas de programação do festival, a decorrer entre 23 de Maio e 2 de Junho no Cinema São Jorge, na Culturgest, na Cinemateca Portuguesa, no Cinema Ideal e no cinema Fernando Lopes. Os anúncios concentram-se nomeadamente nas secções IndieMusic, focada em culturas e artistas musicais, e Boca do Inferno, orientada para a cinefilia "dark, absurda e sarcástica".

No IndieMusic sobressaem várias produções portuguesas, como As Fado Bicha, documentário assinado por Justine Lemahieu sobre o projecto de fado-intervenção de Lila Tiago e João Caçador; Com Amor, Medo, de Telmo Soares, sobre a banda 5ª Punkada, nascida em 1993 na Associação Paralisia Cerebral de Coimbra; ou Sur La Stre Nuro, Na Corda Bamba, de Luís Fernandes, descrito como "um convénio artístico" com vários criadores, entre os quais Adriana Sá, Joana Sá e Rafael Toral.

Esta secção inclui ainda um filme sobre C. Tangana, que acompanha o processo de criação de El Madrileño (2021), álbum em que o músico espanhol reivindica a canção popular espanhola em intersecção com o património musical da América Latina, e que o tornou num dos nomes mais bem-sucedidos da música de hoje cantada em espanhola.

Destaque também para Mutiny In Heaven: The Birthday Party, em torno do início de carreira de Nick Cave, o então vocalista e saxofonista da banda The Birthday Party; In Restless Dreams: The Music of Paul Simon, no qual Alex Gibney se debruça sobre o cantor e compositor da folk americana Paul Simon; e para We are Fugazi from Washington DC, filme feito a partir de imagens de arquivos dos fãs de uma das bandas-chave do indie-rock e do pós-hardcore americanos.

Associando-se aos 50 anos do 25 de Abril de 1974, o IndieLisboa vai exibir 25 Canções de Abril, de Luís Gaspar, com o registo de um espectáculo no Coliseu do Porto, em 1977, que juntou nomes como Adriano Correia de Oliveira e Carlos Paredes. Será também apresentado Mama Africa, de Mika Kaurismaki, sobre a cantora sul-africana Miriam Makeba, conhecida como "Mamã África", "voz fundamental nos movimentos de independência das colónias africanas" e ícone da luta contra o apartheid na África do Sul.

Na secção Boca de Inferno, atenções redobradas para Cobweb, o mais recente filme do sul-coreano Kim Jee-wonn, figura maior do cinema de terror asiático, e O Império, do francês Bruno Dumont, co-produzido pela Rosa Filmes e distinguido em Fevereiro com o prémio do júri no festival de Berlim.

Como o IndieLisboa faz parte da rede e festivais europeus Smart 7, exibirá filmes de cineastas emergentes de cada um dos sete países que integram aquela estrutura, como a comédia Greice, do realizador brasileiro Leonardo Mouramateus, numa co-produção com Portugal.