Meghan Markle está de regresso ao Instagram para promover a nova marca dos Sussex

A American Riviera Orchard vai vender acessórios e livros de cozinha. Na biografia da página detalha-se que é um projecto da duquesa de Sussex, que também surge no vídeo promocional.

Meghan Markle está oficialmente de volta ao Instagram para lançar um novo negócio. A página da American Riviera Orchard foi tornada pública nesta quinta-feira e, apesar de os comentários estarem bloqueados, já acumula, à hora desta publicação, quase 400 mil seguidores. De acordo com o registo de marca, o projecto deverá estar ligado a acessórios de cozinha.

Na biografia da página lê-se apenas: “por Meghan, a duquesa de Sussex. Estabelecido em 2024”. Num curto vídeo partilhado através das histórias, na mesma rede social, a mulher do príncipe Harry surge a escolher flores de um ramo e a cozinhar ao som da canção I wish you love, de Nancy Wilson.

O nome do projecto faz alusão a Santa Barbara, conhecida por ser a Riviera dos Estados Unidos, pelo clima e paisagem. É lá que os duques de Sussex vivem desde 2020, ano em que abandonaram os deveres reais, com os filhos Archie, de 4 anos, e Lilibet, de dois. Há precisamente quatro anos que o casal suspendeu a conta oficial Sussex Royal, no Instagram, e tem estado ausente das redes sociais.

O logótipo da American Riviera Orchard faz lembrar um brasão real. No pedido de registo de marca, ainda a aguardar confirmação, é possível perceber que pretendem vender louça de jantar, copos, têxteis para a mesa, livros de cozinha e até produtos alimentares, como geleias ou marmelada.

Apesar da nova marca ser uma novidade, a ligação de Meghan a este segmento de lifestyle não é desconhecida. Em 2014, a então actriz lançou um blogue, The Tig, onde partilhava dicas de viagens ou restaurantes, bem como as suas próprias receitas ou reflexões pessoais. Em 2017, quando se tornou público o namoro com o príncipe Harry, o site foi suspenso, bem como a conta de Instagram pessoal, onde reunia três milhões de seguidores.

Comunicar através do Instagram da nova marca, poderá voltar a trazer o lado mais pessoal de Meghan, que não era possível através da conta dos Sussex. “Há literalmente uma estrutura pela qual, se quisermos divulgar fotografias do nosso filho, como membro da família, temos primeiro de as entregar à Royal Rota”, queixou-se, em 2022 numa entrevista à revista The Cut, referindo-se à imprensa britânica.

Em Fevereiro — enquanto do outro lado do Atlântico a família real se debatia com os problemas de saúde de Carlos III e Kate Middleton —, Harry e Meghan lançaram um novo site oficial, Sussex.com, onde passaram a publicar novidades sobre a fundação Archewell.

A nova marca de Meghan poderá ser mais uma forma de garantir o financiamento do casal, que tem procurado formas de se sustentar e pagar a segurança pessoal, não só com podcasts, mas também com o polémico livro de memórias de Harry ou através do documentário na Netflix.