O acordo de Harry e Meghan com o Spotify chega ao fim

O acordo de vários anos que o príncipe Harry e a mulher Meghan tinham feito com a plataforma Spotify para produzir podcasts, terminou com apenas uma série concluída.

A empresa sueca anunciou a parceria com o duque e a duquesa de Sussex no final de 2020, depois de terem abandonado os seus deveres reais e iniciado novas carreiras na Califórnia, EUA.

Foi estimado, pelos meios de comunicação social, que o acordo rondou em 20 milhões de dólares (18 milhões de euros).

O podcast "Archetypes" de Meghan, descrito no Spotify como uma série em que "investigamos, examinamos e subvertemos os rótulos que tentam impedir as mulheres de progredir", contou com a participação de muitas figuras públicas como, por exemplo, Mariah Carey e Serena Williams, num conjunto de 12 episódios. A duquesa foi ainda nomeada como melhor apresentadora de podcast de entretenimento nos Gracie Awards, em Março.

Mas, numa declaração feita em conjunto, o Spotify e a empresa do casal real disseram que o acordo para produzir futuras séries tinha sido rescindido.

"O Spotify e a Archewell Audio concordaram mutuamente em separar-se e estão orgulhosos da série que realizámos em conjunto", refere o comunicado.

Segundo um relatório do Wall Street Journal, o casal não cumpriu os critérios de produtividade necessários para receber o pagamento total do acordo, cujos termos não foram tornados públicos quando o mesmo foi anunciado.

O podcast foi um dos vários negócios lucrativos que o casal se comprometeu depois de se mudar para os Estados Unidos. Além disso, Harry e Meghan fizeram também um documentário para a Netflix.

Também, no livro de memórias do príncipe, Na Sombra, no qual detalha a sua desavença com o seu pai, o rei Carlos III e o resto da sua família, bateu recordes no início deste ano.

Contudo, o príncipe também está envolvido em numerosos processos judiciais de elevada importância contra os tablóides da imprensa britânica, tornando-se neste mês o primeiro membro da realeza a prestar depoimento em 130 anos.