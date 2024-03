Morreu Paul Alexander, que vivia há 70 anos num “pulmão de ferro”

Paul Alexander foi atingido pela poliomielite em criança, aos seis anos, passando o resto da vida dependente de um “pulmão de ferro”, uma cilindro metálico que o ajudava a respirar. Licenciou-se em Direito e ganhou popularidade nas redes sociais ao relatar histórias da sua vida. Paul morreu a 11 de Março, aos 78 anos.

O falecimento foi anunciado pelo seu irmão Philip num breve comunicado divulgado na plataforma GoFundMe, sem que fossem de imediato divulgados mais detalhes. “O Paul inspirou tantas pessoas”, escreveu. “Estou muito grato.” Paul Alexander esteve recentemente hospitalizado por complicações relacionadas com a covid-19, mas já tinha recebido alta.

O norte-americano era natural de Dallas, no Texas, e contraiu poliomielite em 1952, aos seis anos. Em poucos dias, ficou quase totalmente paralisado e em risco de vida, incapaz de respirar sozinho, e foi submetido a uma traqueotomia de emergência.

Acordou com o corpo dentro de um pulmão de ferro, um aparelho que usa pressão de ar para ajudar doentes a respirar na sequência da paralisia dos músculos do peito. “Eu não conseguia falar. Não conseguia gritar. Não conseguia chorar”, recordou Paul no podcast Pandemia, em 2022. “Não podia fazer nada.”

Com o aumento dos casos de poliomielite nas décadas de 1940 e 1950, alguns hospitais dos Estados Unidos tinham filas de pulmões de ferro. Em 1955, uma vacina contra a poliomielite desenvolvida pelo virologista Jonas E. Salk foi aprovada para uso na população em geral após um ano de enormes ensaios que envolveram mais de um milhão de crianças em idade escolar.

Paul Alexander acabou por recuperar a fala e desenvolveu técnicas para respirar autonomamente, passando cada vez mais tempo fora do pulmão de ferro. “Eu aspirava o ar e engolia-o com os meus pulmões”, explicou.

Aos 21 anos concluiu o ensino secundário, com a ajuda de um explicador que esteve ao seu lado durante anos. Concluiu ainda o curso de Direito em 1984 na Universidade do Texas e trabalhou como advogado durante décadas. Muitas vezes, estava a maior parte do dia fora do pulmão de ferro, mas nunca se libertou do cilindro metálico.

À medida que a sua saúde se deteriorou ao longo dos últimos anos, Paul precisou de passar cada vez mais tempo dentro da câmara.

O título do seu livro de memórias publicado em 2020, Três Minutos para um Cão: A Minha Vida num Pulmão de Ferro, descreve as primeiras vezes em que tentou respirar sozinho, ainda criança, depois de sair do hospital dentro do pulmão de ferro. Como recompensa pelo esforço, teve um cão de estimação. O livro demorou oito anos a ser escrito, por vezes ditando frases ou usando uma vareta de plástico para bater num teclado.

Para a comunidade médica e científica, Paul Alexander era uma ponte para outra era. Foi uma das últimas pessoas a usarem um pulmão de ferro e, por várias vezes, precisou de pedir ajuda para encontrar peças de substituição para a máquina. Alguns pulmões de ferro foram encontrados em armazéns como relíquias esquecidas.

“Encontrei-os em celeiros. Encontrei-os em garagens. Em lojas de velharias”, disse numa entrevista em 2017. “Não muitos, mas o suficiente para arranjar peças.”

Em 2015, publicou um vídeo no YouTube a pedir ajuda para uma reparação do pulmão de ferro. Alguém que tinha uma destas máquinas na sua garagem, já antiga, conseguiu fazer os arranjos necessários.

“A minha vida foi uma combinação de aventuras, milagres — o que lhe quiserem chamar —, uns após outros”, afirmou. “É uma máquina bastante simples. Dêem-me electricidade e eu fico bem.”

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post