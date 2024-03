Estudantes da Greve Climática estendem faixa de protesto no Banco de Portugal

Estudantes da Greve Climática Estudantil voltam a protestar pelo fim do uso de combustíveis fósseis. Banco de Portugal não fez comentários.

Estudantes da Greve Climática Estudantil subiram ao telhado do Banco de Portugal, em Lisboa, esta quarta-feira. No telhado, estenderam uma faixa com uma frase de protesto que exige o fim dos combustíveis fósseis até 2030, segundo a organização.

Em comunicado, o movimento diz que, durante a madrugada, estudantes pelo fim ao fóssil da Greve Climática Estudantil subiram ao telhado do Banco do Portugal para abrir uma faixa onde se pode ler "Governo a defender o lucro fóssil = Resistência Estudantil. Fim ao Fóssil 2030".

"Os estudantes reivindicam o fim aos combustíveis fósseis até 2030 e o fim do uso de gás fóssil para produzir electricidade até ao próximo ano, usando antes electricidade 100% renovável e gratuita, através de um serviço público de energias renováveis", é referido na nota.

A porta-voz da acção, Leonor Chico, destacou, citada na nota, que o "Governo que vai ser formado nos próximos dias não vai ter um plano para o fim ao fóssil nos prazos da ciência".

"O fim ao fóssil até 2030 não é negociável, é uma necessidade existencial. E sabemos que é possível. Podíamos ter electricidade 100% renovável e gratuita até ao próximo ano. Os obstáculos não são técnicos ou científicos. O único obstáculo é a decisão política de colocar o lucro das empresas fósseis acima da nossa vida", refere.

A Lusa contactou uma fonte do Banco de Portugal, que disse que não faria quaisquer comentários. Fonte da Polícia de Segurança Pública (PSP) admitiu não ter conhecimento do sucedido.

Na nota, os estudantes dizem ainda que a Greve Climática Estudantil "está a convocar uma onda de acções" pelo fim aos combustíveis fósseis para Maio, com o nome de "Primavera Estudantil pelo Fim aos Fósseis".