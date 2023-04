“Ocupa!”: estudantes mostram o rabo (pelo clima) no aniversário do PS

Quatro jovens, que gritaram palavras de ordem pela "acção climática", interromperam a sessão de abertura das comemorações dos 50 anos da fundação do PS e foram logo retirados da sede nacional do Partido Socialista. “Celebrar o quê? Não há planeta B!”, disseram. Três deles, do movimento Fim ao Fóssil, tinham escrito nas nádegas a palavra "Ocupa!".

Matilde Alvim, uma das manifestantes identificadas pela PSP, disse ao P3 que o PS "está a comemorar o seu 50.º aniversário mas deveria estar a fazer um plano compatível com a justiça climática".

A estudante de Antropologia lembra que o gesto faz alusão ao protesto de quatro universitários que subiram às cadeiras e baixaram as calças em frente ao ministro da Educação Couto dos Santos, contra as provas globais no secundário e propinas no ensino superior, em Abril de 1993. Nas nádegas tinham escrito "não pago".

Em comunicado, estudantes do movimento “Fim ao Fóssil” acusaram o PS de “não fazer um cu” pela acção climática. O protesto acontece uma semana antes do início das ocupações estudantis de mais de dez escolas e universidades pelo país, lembra a Greve Climática Estudantil. Os estudantes e activistas reivindicam “o fim aos combustíveis fósseis até 2030” e “electricidade 100% renovável e acessível até 2025 para todas as famílias”.

Os jovens, entre os 21 e 23 anos, foram retirados da sede nacional do PS por elementos da segurança da PSP, tendo sido posteriormente identificados, confirmou ao P3 Matilde Alvim.