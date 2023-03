Em Lisboa, os alunos faltaram às aulas pelo clima: “É uma luta que cabe a todos”

Cerca de 300 alunos estiveram em greve pelo clima nesta sexta-feira, em Lisboa. À semelhança do que aconteceu no Outono, os jovens prometem ocupar escolas nesta Primavera.

Sair à rua e faltar à escola em protesto pelo clima foi o que fizeram centenas de alunos nesta sexta-feira, em Lisboa. “Esta luta cabe a todos porque influencia o futuro de todos”, considerou Dinis Costa, um dos porta-vozes do movimento da Greve Climática Estudantil, enquanto marchava, gritando por mais energias renováveis e pelo fim da dependência de combustíveis fósseis até ao final desta década. Segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), estiveram presentes cerca de 300 pessoas na greve climática desta sexta-feira.

A manifestação da Greve Climática Estudantil em Lisboa começou na Alameda, passou pelo Instituto Superior Técnico, Escola Secundária Filipa de Lencastre, Escola Secundária Rainha D. Leonor e terminou na Escola Secundária Padre António Vieira. Os estudantes entoaram cânticos e exigiram o fim dos combustíveis fósseis até 2030 e energia 100% renovável e acessível até 2025.

A hora marcada não foi cumprida, mas isso não preocupou a organização da Greve Climática Estudantil. “Estas coisas nunca começam a horas”, confessou a estudante Ideal Maia ao PÚBLICO. Às 10h30, multidões de estudantes começaram a surgir em direcção à Alameda, em Lisboa. Primeiro, chegaram as vozes: “Deixa passar, sou activista e o mundo eu vou mudar”. Depois, ao virar das esquinas, começavam a aparecer núcleos de várias escolas e faculdades com cartazes ao alto. Às 11h, a marcha arrancou.

Foto A greve climática desta sexta-feira MATILDE FIESCHI

Ideal Maia é também uma das porta-vozes do movimento. Tem 21 anos e é estudante de Física na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mas não sabe até quando. Diz que ainda não pagou nenhuma propina este ano e vai ter de desistir da faculdade, mas considera-se “sortuda por ainda conseguir ligar o aquecedor”. Garante que, a 26 de Abril, as ocupações de escolas e universidades vão voltar, à semelhança do que aconteceu em Novembro de 2022. “Não ocupamos porque é divertido, mas porque o futuro para o qual a escola nos prepara já não existe”, confessou. “O Governo e as empresas não nos deixam escolha.”

O que querem Ideal e todos os que a ela se juntam é “mobilizar a sociedade para pôr o fim aos fósseis e pela democracia energética”. Também Dinis Costa espera que mais pessoas se juntem “para uma acção” que acontecerá depois das ocupações da Primavera, numa tentativa de bloquear a “entrada principal” de gás fóssil em Portugal: o terminal de gás natural liquefeito do porto de Sines, gerido pela REN.

O objectivo é que este seja “o maior ato de resistência civil que um movimento de justiça climática já fez neste país”. Sentados na estrada em frente à REN, na Avenida Estados Unidos da América, os manifestantes protestaram, discursaram e apelaram para que mais pessoas se juntassem a esta acção da plataforma "Parar o Gás", marcada para 13 de Maio.

Na greve, alguns representantes de partidos apareceram para dar apoio ao movimento estudantil. Isabel Carmo, do PAN, sublinhou que o partido está do lado da “luta contra as alterações climáticas” e criticou que a Lei de Bases do Clima foi lançada há um ano e “continua por regulamentar”, apesar de ter “normas que são necessárias e urgentes”.

Do lado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares diz que estes jovens “são os adultos na sala”. “Eles exigem o que todos nós deveríamos exigir, mas infelizmente os poderes políticos não os querem escutar”. Deixou ainda críticas ao Governo que, avisa, “tem permitido a esses grandes grupos económicos todas as benesses neste contexto” e considera que têm faltado “políticas mais arrojadas”.