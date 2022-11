Alunos em protesto pelo clima na Faculdade de Letras em Lisboa

Alguns dos alunos que estão a ocupar a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) em protesto climático estão desde o final da tarde desta sexta-feira em diálogo com a direcção da escola e foram avisados de que seriam expulsos pela polícia se não saíssem por sua livre vontade, informou uma das porta-vozes do movimento Fim ao Fóssil. Os alunos estiveram reunidos com a direcção até ao final desta tarde e a polícia encontra-se nas imediações da faculdade.

À faculdade, os alunos exigiam mais do que apenas questões relacionadas com a crise climática: pediam o despedimento de “docentes que são conhecidos reincidentes de assédio” e a criação de vias oficiais para denúncias; pedem ainda cantina e alimentação acessível, assim como um menu social vegano; que todos os estudantes tenham uma habitação digna; que se melhore a eficiência energética da faculdade; que se criem mais espaços verdes; que se criem casas de banho sem género e que haja mais alunos nos órgãos de decisão da faculdade. Segundo informou uma das porta-vozes do movimento, da reunião com a direcção apenas se concordou com as casas de banho sem género.

Os protestos têm acontecido desde segunda-feira por várias escolas e faculdades. Além da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também houve estudantes que ocuparam a escola artística António Arroio, o Liceu Camões, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas (FCSH) da Universidade Nova de Lisboa, assim como a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e ainda o Instituto Superior Técnico (IST).

Marcha contra fracasso este sábado

Na escola artística António Arroio, em Lisboa, a direcção da escola cancelou as aulas previstas, mas os alunos continuam no recinto numa manifestação “mais tranquila” do que a de quinta-feira, em que bloquearam a entrada da escola.

Os alunos do movimento Fim ao Fóssil defendem o fim da exploração de combustíveis fósseis até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva. Mas, mais do que tudo, os estudantes têm dito nos protestos que querem mesmo ser ouvidos. Este sábado, está agendada uma marcha contra o fracasso climático em Lisboa.

Os estudantes do movimento “Fim ao Fóssil – Ocupa!” apelam a que todos os estudantes se juntem às ocupações, e que “restantes membros da sociedade as apoiem, e que participem na marcha pelo clima de dia 12 de Novembro, às 14h, no Campo Pequeno, organizada pela coligação “Unir Contra o Fracasso Climático”.