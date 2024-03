Haroldo da Noruega recebe pacemaker permanente nesta terça-feira

O rei Haroldo V da Noruega vai ser submetido a uma cirurgia, na manhã desta terça-feira, para colocar um pacemaker permanente, que substituirá o dispositivo temporário que recebeu na Malásia, a 2 de Março, numa situação de emergência. De acordo com informações oficiais, o monarca, de 87 anos, ficará internado por alguns dias no Hospital Universitário de Oslo​.

Haroldo adoeceu durante umas férias na ilha turística de Langkawi, na Malásia, onde se encontrava com a mulher, a rainha Sónia, tendo sido admitido num hospital local, onde lhe foi diagnosticada uma infecção. O monarca acabou por ser operado e receber um pacemaker provisório para conseguir aguentar o regresso à Noruega.

O rei norueguês fez a viagem, a 3 de Março, apenas um dia após a intervenção, a bordo de um avião médico e foi imediatamente transferido para o hospital de Oslo.

Durante este período, os compromissos reais estão a ser assumidos pelo príncipe herdeiro, Haakon, ainda que nada leve a crer que se esteja diante de uma possível abdicação: Haroldo V já por várias vezes declarou que o cargo é vitalício, pondo de parte a ideia de deixar o trono para o filho antes da sua morte, como fez a rainha Margarida II da Dinamarca, no início deste ano.

No entanto, a débil saúde do monarca faz com que o país esteja atento. Nos últimos anos, Haroldo teve numerosos internamentos hospitalares, tendo sido submetido a uma operação para substituir uma válvula cardíaca, em Outubro de 2020, depois de ter sido hospitalizado com dificuldades respiratórias.

Haroldo V subiu ao trono em Janeiro de 1991, após a morte do pai, o rei Olavo V. O norueguês é trineto da rainha Vitória do Reino Unido e bisneto do rei Eduardo VII do Reino Unido, tal como era Isabel II de Inglaterra.