Rei Haroldo da Noruega tem uma infecção respiratória e está de baixa

O rei Haroldo da Noruega está de “licença médica”, culpa de uma infecção respiratória, informou a Casa Real nesta quarta-feira, em comunicado. Sem especificar se o monarca de 86 anos está internado, adianta que estará ausente até 2 de Fevereiro, sendo substituído pelo príncipe herdeiro, Haakon, enquanto regente.

O comunicado foi partilhado no site da Casa Real norueguesa, sem grandes alarmes, apesar da idade avançada do rei — actualmente o monarca mais velho da Europa. Nesta quarta-feira, Haroldo V deveria marcar presença num almoço oficial e foi substituído por Haakon acompanhado da mãe, a rainha Sónia. Para esta tarde está também marcada uma celebração do 750.º aniversário das leis de Magno VI — apelidado de "o legislador" pela modernização das leis daquele país.

Na sexta-feira, último dia da baixa, Haakon também substituirá o pai em diversas reuniões, incluindo num encontro com o embaixador dos Estados Unidos na Noruega, Marc Nathanson. Com 50 anos, o príncipe herdeiro tem vindo a tomar, gradualmente, o lugar do pai em ocasiões oficiais, já em preparação para o dia em que subirá ao trono, ao lado da mulher Mette-Marit.

De acordo com a agenda disponível no site da Casa Real, o regresso do rei ao trabalho está previsto para 4 de Fevereiro. No próximo domingo, espera-se que vá assistir ao campeonato nacional de espingarda em Stjørdal.

Certo é que, nos últimos anos, Haroldo V, que completa 87 anos a 21 de Fevereiro, foi hospitalizado por diversas vezes. Em Maio passado, esteve internado fruto de uma infecção não especificada, seis meses depois de ter estado no hospital pelo mesmo motivo. Em 2021, foi operado a um joelho e, em Agosto de 2022, foi hospitalizado também devido a outra infecção, na sequência de ter contraído covid-19 em Março.

No passado, já tinha preocupado o reino por causa de um cancro da bexiga, removido em 2003, e um problema cardíaco, tratado em 2005. Mas sempre resistiu e parece estar de pedra e cal, apesar dos ventos de abdicação vindos da Dinamarca — no início do ano, Margarida II abdicou a favor do filho, Frederik X.

Na semana passada, questionado por jornalistas sobre o tema num evento público em Oslo, Haroldo reforçou a sua posição: “Mantenho o que sempre disse. Fiz um juramento ao Storting [no Parlamento] e é vitalício.” E o filho tem mostrado a mesma atitude, quando interpelado pela imprensa. “Até agora, acho que administramos muito bem o trabalho juntos. Eu vejo-o como se fôssemos uma equipa”, disse Haakon em 2019.

São já 33 anos de reinado de Haroldo V, que subiu ao trono em Janeiro de 1991, após a morte do pai, o rei Olavo V, com 87 anos. O norueguês é trineto da rainha Vitória do Reino Unido e bisneto do rei Eduardo VII do Reino Unido, ou seja, primo afastado de Carlos III.