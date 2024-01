Prevêem-se mais abdicações nos tronos europeus? “Margarida II veio dar o sinal de partida”

José Bouza Serrano, que foi embaixador português na Dinamarca entre 2005 e 2008, privou de perto com a que era agora a rainha mais antiga da Europa e ficou surpreendido ao vê-la abdicar do trono depois de 52 anos de reinado. “Achei inesperado. Sempre pensei que Margarida II era a rainha que morria no trono.” Poderá esta abdicação servir de exemplo para outros monarcas europeus? Não há certezas, mas é no Norte da Europa que há maior probabilidade de vir acontecer, antevê.

