Rei Haroldo da Noruega de volta ao hospital para tratar infecção não especificada

O rei Haroldo V​ foi internado para tratamento a uma infecção, informou o palácio numa declaração, citada pela Reuters, sem especificar outros detalhes, mas ressalvando que não há lugar a preocupações: "A sua condição é estável."

O chefe de Estado norueguês, que subiu ao trono em 1991, é, desde a morte de Isabel II, o mais velho monarca europeu (a seguir a si está a rainha Margarida II, da vizinha Dinamarca, com 83 anos), mas a sua saúde, nos últimos anos, tem sofrido alguns reveses. Há menos de seis meses, em Dezembro, o monarca norueguês foi também internado pelo mesmo motivo.

Em 2021, foi operado a um joelho e, em Agosto do ano passado, foi hospitalizado também devido a uma infecção, depois de ter contraído covid em Março. Antes, já tinha preocupado o reino por causa de um cancro da bexiga, removido em 2003, e um problema cardíaco, tratado em 2005.

Haroldo V é trineto da rainha Vitória do Reino Unido e bisneto do rei Eduardo VII do Reino Unido, ou seja, primo afastado dos Windsor.