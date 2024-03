Depois de colocar um pacemaker, Haroldo foi transferido do hospital da Malásia para a Noruega

O rei norueguês Haraldo aterrou em Oslo, no domingo, depois de regressar da Malásia a bordo de um avião médico, segundo imagens transmitidas em directo pela televisão. No dia anterior, sábado, foi submetido a uma cirurgia para colocar um pacemaker temporário.

O rei de 87 anos foi hospitalizado devido a uma infecção durante uma viagem privada à ilha turística de Langkawi, na Malásia. Agora, foi transferido para o hospital em Oslo. “Permanecerá no hospital durante alguns dias para tratamento e repouso”, declarou a família real num comunicado, neste domingo.

Na semana passada, o príncipe Haakon tinha dito aos jornalistas que o pai estava melhor e que deveria voltar à sua agenda oficial nas próximas duas semanas. Não se sabe se a previsão se mantém ou se Haroldo estará de baixa durante mais tempo.

O príncipe herdeiro tem estado a cumprir as funções de soberano na ausência do pai, Haroldo V, que completou 87 anos a 21 de Fevereiro. Apesar de alguns rumores de abdicação, o monarca sublinhou recentemente a sua posição quanto ao tema: “Mantenho o que sempre disse. Fiz um juramento ao Storting [no Parlamento] e é vitalício.” Também o filho é da mesma opinião. “Até agora, acho que administramos muito bem o trabalho juntos. Eu vejo-o como se fôssemos uma equipa.”

Certo é que a saúde do rei tem sido motivo de preocupação nos últimos anos. No início deste ano, esteve internado com uma infecção respiratória. Em Maio passado, esteve internado fruto de uma infecção não especificada, seis meses depois de ter estado no hospital pelo mesmo motivo. Em 2021, foi operado a um joelho e, em Agosto de 2022, foi hospitalizado também devido a outra infecção, na sequência de ter contraído covid-19 em Março. Já tinha preocupado o reino por causa de um cancro da bexiga, removido em 2003, e um problema cardíaco, tratado em 2005.

São já 33 anos de reinado de Haroldo V, que subiu ao trono em Janeiro de 1991, após a morte do pai, o rei Olavo V, com 87 anos. O norueguês é trineto da rainha Vitória do Reino Unido e bisneto do rei Eduardo VII do Reino Unido, ou seja, primo afastado de Carlos III.