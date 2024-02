Hospitalizado, Haroldo da Noruega está melhor, afirma o príncipe herdeiro

De férias na Malásia, o rei Haroldo da Noruega parece estar a sentir-se melhor, depois de ter sido hospitalizado com uma infecção, no início desta semana, avança o príncipe herdeiro norueguês, nesta quarta-feira.

O monarca de 87 anos, feitos no passado dia 21, estava numa viagem privada ao país do Sudeste Asiático quando adoeceu, informou a família real na terça-feira. Está a ser tratado por médicos malaios e noruegueses.

"Falámos com a minha mãe e o meu pai esta manhã... Parece que a sua saúde estava um pouco melhor", declara o príncipe herdeiro Haakon aos jornalistas. Na ausência do pai, cabe a Haakon a gestão dos assuntos do reino.

Recorde-se que no final de Janeiro, o rei norueguês esteve de baixa por causa de uma infecção respiratória. Então, retomou a vida activa a 2 de Fevereiro e, nos últimos dias, antes de viajar até à Malásia, recebeu oficialmente o Presidente da Tanzânia.

Nos últimos anos, Haroldo V foi hospitalizado por diversas vezes. Em Maio passado, esteve internado fruto de uma infecção não especificada, seis meses depois de ter estado no hospital pelo mesmo motivo. Em 2021, foi operado a um joelho e, em Agosto de 2022, foi hospitalizado também devido a outra infecção, na sequência de ter contraído covid-19 em Março.

No passado, já tinha preocupado o reino por causa de um cancro da bexiga, removido em 2003, e um problema cardíaco, tratado em 2005. Mas sempre resistiu e parece estar de pedra e cal, apesar dos ventos de abdicação vindos da Dinamarca — no início do ano, Margarida II abdicou a favor do filho, Frederik X.