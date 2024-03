Faltam três dias para as eleições e vale a pena fazer um breve balanço da campanha, porque poucas terão sido tão importantes quanto esta. Por um lado, nem Luís Montenegro nem Pedro Nuno Santos estavam preparados para ir a eleições legislativas – a campanha foi, só por si, um teste às suas capacidades de liderança. Por outro lado, todas as sondagens mostram que a percentagem de indecisos em vésperas de eleições é muito mais elevada do que o habitual. Claro que ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar os resultados de domingo. Mas podemos desde já assinalar as três grandes surpresas desta campanha eleitoral – que me parecem, aliás, ser relativamente consensuais, quer à esquerda, quer à direita.

