Agora, sim. Trinta anos depois, Portugal volta a enviar um satélite para o espaço

Portugal regressa ao espaço. É apenas a segunda vez que podemos escrever que há um satélite português a caminho do espaço – a primeira já foi em 1993, há mais de 30 anos. A partida do satélite Aeros inaugura aquela que pode ser a nova era espacial portuguesa, com a previsão de lançar 30 satélites até ao final de 2026.

Se tudo correr bem, o Aeros entrará em órbita nesta noite de segunda-feira, por volta das 22h59 (hora de Portugal continental). Por essa altura, já terá passado quase uma hora desde a descolagem do satélite português da base de Vandenberg, na Califórnia, de onde saiu a bordo do foguetão reutilizável Falcon 9, da SpaceX – um momento que pode ser visto na transmissão da SpaceX (o Aeros é o segundo satélite a sair, dos 53 que vão a bordo do foguetão norte-americano).

Às 22h05, a contagem decrescente terminará no centro tecnológico Ceiia, em Matosinhos, povoado por cerca de 300 pessoas à espera desse momento. É a essa hora que o foguetão da SpaceX levantará voo, dando boleia ao pequeno satélite português. Em Portugal, à distância de um oceano, boa parte da equipa estará a acompanhar em directo – na expectativa de que nada falhe. Entre os convidados para esta sessão de suspense está Manuel Heitor, antigo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (de 2015 a 2022) – e cujo legado é a aposta nas actividades espaciais, inclusive com a criação da Agência Espacial Portuguesa, em 2019. No evento em Matosinhos está também presente o actual ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva – mimetizando a presença de Luís Mira Amaral, ministro da Indústria e Energia na altura do lançamento do PoSat-1.

O Aeros tem ainda outro nome, um código: MH-1. A surpresa reservada para o dia do lançamento era uma homenagem ao antigo ministro Manuel Heitor por parte do Ceiia: MH-1 é mesmo Manuel Heitor-1. A referência deve-se sobretudo ao apoio e investimento de Manuel Heitor neste campo, quer antes quer durante o seu mandato à frente da ciência portuguesa. No seu discurso, faltava ainda uma hora para a descolagem, o ex-ministro sublinhou a importância do reforço das parcerias internacionais com as universidades norte-americanas, repetindo várias vezes o mote “pensar o futuro para construir o presente”. No palco, recebeu uma réplica do satélite com as suas iniciais e, no instante seguinte, uma prolongada salva de palmas.

O satélite é o resultado de um enorme consórcio português – com uma ou outra “mãozinha” de instituições estrangeiras, até porque nada se faz sozinho. O projecto é liderado pela empresa Thales Edisoft e pelo próprio Ceiia, que tiveram a ajuda internacional do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT, nos Estados Unidos). Além deste trio, há outros intervenientes portugueses: as empresas Spin.Works e Dstelecom, as universidades do Algarve, Minho, Lisboa e Porto, o laboratório colaborativo +Atlântico, bem como os centros de investigação Okeanos e Air Centre.

O sucesso deste satélite, caso entre em órbita e consiga funcionar a 510 quilómetros de altitude da Terra, marca aquela que será a primeira era espacial portuguesa, depois do acto isolado do satélite PoSat-1 em 1993 – e que não teve continuidade apesar das promessas do final do milénio.

Este pequeno satélite com apenas 30 centímetros de altura e dez centímetros de largura sobressai como o tiro de partida para a concretização de uma ambiciosa meta reiterada por Ricardo Conde, presidente da Agência Espacial Portuguesa: lançar, até 2026, 30 satélites portugueses. Os próximos, espera-se, serão mais fáceis e menos turbulentos.

Foto As caixas com os satélites (e outras cargas) que irão para o espaço à boleia do foguetão Falcon 9 SpaceX

Aeros, vigilante do oceano

O satélite português tem uma missão científica em curso, não será rentável monetariamente, mas espera-se que traga informação em barda para as universidades e centros de investigação, por exemplo. O Aeros será um vigilante do oceano Atlântico que banha Portugal e, nos próximos três anos, cumprirá a função de fotografar esta zona a partir do espaço.

Através da câmara hiperespectral, desenvolvida pela Spin.Works, o satélite permitirá observar a cor do oceano Atlântico ou detectar frentes oceânicas, além de um sistema de comunicação para vigiar “etiquetas” colocadas em tubarões, por exemplo – e que ajudam na conservação destes animais, ao monitorizar a população e os seus movimentos. Além disso, há outra câmara RGB (ou seja, normal), que tira fotografias para localizar as imagens captadas – assim, é possível “apanhar” um território como Portugal e indicar a zona que estamos a observar.

A operacionalização do Aeros será assegurada pela empresa portuguesa Geosat, com os comandos e o controlo do satélite a serem dados desde o teleporto de Santa Maria, nos Açores. A gestão do satélite será essencial, já que na maioria deste tempo, o Aeros estará desligado. Toda a energia do satélite será canalizada para o momento em que será necessário tirar fotografias.

A informação recolhida por este satélite, cujos custos rondaram os 2,8 milhões de euros (a maioria do investimento de fundos públicos ou comunitários), poderá ajudar a ter um melhor conhecimento da costa portuguesa, já que teremos um vigilante especificamente dedicado a esta região. No entanto, este ainda é um aparelho demonstrativo, que ajudará a explorar a mais-valia desta tecnologia – e perceber se devemos enviar mais satélites com esta valência para a órbita terrestre.

O primeiro de 30

O lançamento do Aeros inaugura, de facto, uma nova era espacial em Portugal – talvez mesmo a primeira era espacial portuguesa. Depois do lançamento do PoSat-1 em 1993, a entrada no espaço deu-se paulatinamente e por outros meios: como a entrada na Agência Espacial Europeia, em 2000, ou o aparecimento de mais cursos dedicados à engenharia aeroespacial, por exemplo.

O próximo satélite não demorará 30 anos, nem 30 meses, espera-se. Já no início do Verão, o nanossatélite IST-Sat1 deverá descolar no primeiro voo do novo foguetão europeu Ariane 6. Para Outubro, está previsto o lançamento do primeiro de 12 satélites da constelação VDES, construída pela empresa LusoSpace. A própria equipa do Aeros avança que, em 2025, querem lançar outros dois satélites – com maiores dimensões e resolução.

Tudo se enquadra na estratégia portuguesa para o espaço, cujo epicentro continua a ser a constelação do Atlântico, uma iniciativa portuguesa anunciada em 2019 e à qual se juntou a Espanha (e em breve deverão juntar-se Grécia e Reino Unido) que envolverá a construção de 12 a 16 satélites de observação para vigiar o Atlântico e estes países. Depois do pioneirismo do PoSat-1, 4 de Março de 2024 poderá ficar registado como o regresso de Portugal ao espaço: e, agora, os planos para continuar dificilmente serão travados.