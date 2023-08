Tony dos Santos: “Desenvolver o Ariane 6 em seis anos era uma meta muito ambiciosa”

Há um português aos comandos do futuro espacial da Europa: o Ariane 6. Após a despedida do Ariane 5, o responsável da Agência Espacial Europeia destaca que estamos perante uma nova corrida no espaço.

Quando Tony dos Santos atende o telefone, ao início da tarde (na Guiana Francesa), já tinha passado uma manhã complicada: os primeiros testes à ignição do motor do foguetão Ariane 6 não tinham sido perfeitos. Nem sequer perto disso, era uma primeira tentativa e as anomalias travaram os testes – é normal. As fases de desenvolvimento e verificação de um foguetão não são favas contadas e o director adjunto da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) para os testes do Ariane 6 sabe disso melhor que ninguém.