Trinta anos depois, o primeiro satélite português foi uma oportunidade perdida?

Não é todos os dias que Portugal lança um satélite para o espaço. Na verdade, foi apenas um dia. A 26 de Setembro de 1993, quando o relógio marcava as 2h45 em Portugal, o foguetão Ariane 4 descolou com um satélite português acoplado: o PoSat-1. Houve anúncios de um segundo satélite, de uma rede de satélites e já neste século de um regresso ao espaço. Ainda assim, 30 anos depois, o PoSat-1 ainda navega na órbita terrestre (apesar de sem comunicar com a Terra) como o único destes artefactos espaciais de Portugal no espaço.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt