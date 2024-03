Eis o Aeros, o segundo satélite português a ir ao espaço – 30 anos depois

A azáfama e a correria desenfreada ilustram na perfeição a descrição dos últimos meses. Tudo para ter o satélite Aeros a postos para ser enviado para a Alemanha e, daí, para os Estados Unidos. Há 30 anos, desde o envio do PoSat-1, que se esperava este momento: Portugal terá um segundo satélite português a caminho do espaço. Se não houver atrasos, o relógio marcará as 21h18 (hora de Portugal continental) quando, nesta segunda-feira, o Aeros descolar à boleia do foguetão Falcon 9, da SpaceX, na Califórnia (Estados Unidos).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt