Descobertas duas novas luas em Neptuno e uma em Úrano

O conhecimento do nosso sistema solar voltou a crescer com a descoberta de novas luas em redor dos planetas mais distantes do Sol.

Acabam de ser descobertas três novas luas no nosso sistema solar, duas na órbita de Neptuno e uma em redor de Úrano. Com esta descoberta, anunciada pelo Centro de Pequenos Planetas da União Astronómica Internacional, Neptuno passa a ter 16 luas conhecidas e Úrano 28.

Observadas com telescópios no Havai (Estados Unidos) e no Chile, as pequenas luas começaram por ser descobertas pelo astrónomo Scott Sheppard​, da Universidade de Carnegie, a que se seguiram observações de confirmação de outros astrónomos.

Uma das novas luas de Neptuno –​ o último planeta do nosso sistema solar a contar do Sol, depois de Plutão ter sido destronado para planeta-anão em 206 – tem o período orbital mais longo, ao demorar cerca de 27 anos a completar uma volta àquele planeta gigante gasoso.

A nova lua de Úrano é provavelmente a mais pequena das luas do planeta – o sétimo e penúltimo do nosso sistema solar.