Dois anos do telescópio James Webb: “O que quer que esteja lá fora, vamos conseguir vê-lo”

Passavam 20 minutos do meio-dia em Portugal quando, em pleno dia de Natal, 25 de Dezembro de 2021, um foguetão de fabrico francês Ariane 5 descolava do Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Rompendo as nuvens do Norte do continente sul-americano, o Ariane transportava na sua extremidade um dos mais aguardados e ambiciosos projectos da exploração espacial das últimas três décadas: o telescópio espacial James Webb, o maior e mais avançado telescópio alguma vez construído pela agência espacial norte-americana NASA, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadiana. O seu destino: o segundo Ponto de Lagrange, um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol, a 1500 milhões de quilómetros do nosso planeta, numa missão para descobrir as origens do Universo.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt