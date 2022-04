NASA quer chegar mais longe e define o seu próximo destino: Úrano

Muito do que podemos perguntar sobre Úrano não tem resposta. Sabemos que é o sétimo planeta do nosso sistema solar, pensamos que é um gigante gelado, mas não sabemos muitos detalhes sobre a sua composição e características. Os cientistas não sabem, por exemplo, como funciona o seu campo magnético, nem de que são feitos os anéis ou satélites de Úrano. Esta semana, a agência espacial norte americana (NASA) definiu uma das suas prioridades para os próximos anos: explorar Úrano. A ambição de saber mais sobre este planeta distante não é nova, mas no plano desenhado para as missões a cumprir entre 2023 e 2032 a NASA insiste nesta missão.