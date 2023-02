Júpiter já conta 92 luas — e destronou Saturno

Equipa do Instituto Carnegie, de Washington, descobriu doze novas luas a orbitar o “gigante gasoso”. Júpiter é agora o planeta com mais luas.

Uma, duas, três... 92. Um novo estudo científico revelou a existência de mais 12 novas luas em órbita de Júpiter. Além de ser o "gigante gasoso" do nosso sistema solar, Júpiter passou a ser o planeta com mais luas, destronando Saturno.

A descoberta das novas luas foi feita por uma equipa liderada pelo astrónomo Scott Sheppard, do Instituto Carnegie (uma organização de investigação científica na cidade de Washington), que já em 2018 tinha "encontrado" outras 12 luas do planeta.

“Temos estado à procura de novas luas em torno de Júpiter por mero acaso, já que a nossa pesquisa principal é procurar planetas no sistema solar externo além de Plutão”, disse Sheppard à CNN.

Foto Júpiter e duas das suas maiores luas - Io e Europa NASA

A descoberta, feita durante observações com os telescópios Subaru (no Havai) e a Dark Energy Camera (do Observatório Interamericano de Cerro Tololo, Chile), eleva o número de luas jovianas para 92, um aumento de 15% em relação ao valor anterior de 80. As observações de acompanhamento das 12 luas demoraram cerca de um ano até serem confirmadas, e a equipa usou o telescópio Magalhães, no Chile, para realizar este trabalho.

Segundo a revista norte-americana Sky & Telescope, as recém-descobertas luas são pequenas e distantes, demorando mais de 340 dias para orbitar Júpiter. Nove delas estão entre as 71 luas ultraperiféricas de Júpiter que demoram mais de 550 dias a orbitar o planeta gigante. É provável que Júpiter tenha "capturado" estas luas, como é evidenciado pelas suas órbitas retrógradas – em direcção oposta à rotação do planeta e das luas internas. Apenas cinco de todas as luas retrógradas têm mais de oito quilómetros.

À CNN, Sheppard diz que há uma grande probabilidade de as luas menores serem resquícios de pelo menos sete luas maiores que se separaram quando colidiram com outras luas, asteróides ou cometas. A fractura dessas luas levou à criação de centenas de luas menores.

Nenhuma das luas foi ainda baptizada, mas o Minor Planet Center, organização responsável pela identificação e designação destes objectos celestes, atribuirá um número a cada uma nos próximos meses. “A União Astronómica Internacional permite a nomeação de qualquer lua com mais de 2,4 quilómetros e metade destas novas descobertas são maiores, o que quer dizer que receberão nomes", disse Sheppard.

Esta não é a primeira vez que a mesma equipa é responsável por encontrar várias luas em Júpiter. “No total, participámos 70 descobertas lunares em torno de Júpiter, 43 em Saturno, 2 em Úrano e uma em Neptuno.” Apesar de ser mais difícil localizar luas em Saturno, já que o planeta está mais longe da Terra, a equipa continua a fazer essa investigação. O planeta dos anéis tem agora 83 luas, Úrano tem 27 e Neptuno tem 14.