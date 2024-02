BTL: a feira de turismo de Lisboa está de volta e traz um passaporte de prémios

A maior feira de turismo do país regressa a Lisboa de quarta a domingo (até sexta só para profissionais), com recorde de destinos internacionais. Agora com um passaporte para carimbar e ganhar prémios

A BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa regressa esta semana aos pavilhões da FIL – Parque das Nações, com 400 expositores de mais de 1.400 empresas e entidades turísticas. Em destaque, a presença de 85 destinos internacionais, um novo recorde de países representados, com holofotes especiais apontados a Cabo Verde, o Destino Internacional Convidado do ano - nos destinos nacionais, Açores, Coimbra e Aveiro em destaque.

Depois de três dias de acesso exclusivo aos profissionais do sector, a maior feira de turismo do país abre ao público às 17h de sexta-feira com a mais recente novidade desta edição, anunciada esta segunda-feira: o passatempo “Passaporte BTL”, com prémios para quem conquistar todos os carimbos dos destinos internacionais, incluindo “viagens, estadias em hotéis, vouchers de desconto, cheques-viagem, bilhetes para feiras da FIL, entre outros”, anuncia a organização em comunicado.

Para participar, basta apresentar “dois bilhetes ou convites para a feira” junto do Balcão Passaporte BTL, à entrada do pavilhão 4, e depois visitar o expositor da Top Atlântico, a agência de viagens que patrocina o passatempo, assim como todos os expositores dos “vários destinos internacionais identificados no passaporte”, e conquistar cada um dos carimbos através da superação de “alguns desafios simples”, como “responder a pergunta sobre o destino”.

O passaporte “totalmente carimbado” pode, depois, ser entregue no balcão do passatempo para ser validado e trocado por “um envelope com o prémio de participação”, num “total de 4.000 ofertas” (equivalente ao número de passaportes disponíveis, que serão distribuídos em diferentes horários e quantidades ao longo dos três dias). Pode consultar o regulamento aqui.

Esta é uma das principais novidades da 34.ª edição da BTL, que volta a superar o recorde de destinos internacionais atingido no ano passado, com 85 países representados, incluindo algumas estreias na feira, como a presença de entidades e/ou empresas da Jordânia, Seychelles, Vietname, Itália, Guatemala, Venezuela e Uruguai, por exemplo, assim como do estado de Paraíba e da cidade de Aracajú, do Brasil.

Por “mais um ano consecutivo”, a BTL voltou a ter “destinos internacionais em lista de espera, interessados em participar”, num registo de procura “superior ao espaço disponível”, revelava a organização em comunicado em meados de Janeiro. “Esta realidade, verificada ano após ano, denota um crescimento da relevância do mercado português e um maior dinamismo a nível do outgoing”, lia-se na nota de imprensa. “Caso paradigmático é o crescente interesse por parte das agências de viagens após uma edição de 2023 especialmente forte nesse âmbito. A maior diversificação no capítulo dos operadores turísticos contribui também para um reforço do catálogo de destinos representados na feira.”

Este ano, outra das novidades passa pelo regresso, “após um interregno”, do espaço BTL Formação + Emprego, que terá lugar nos dias 1 e 2 de Março, em resposta aos “desafios com que o sector do turismo se depara, nomeadamente a nível do recrutamento e da qualificação de profissionais”. Esta edição traz também um reforço da programação de conferências, conversas e outras iniciativas, distribuídas por sete áreas distintas da feira e que levarão a palco temas como “inteligência artificial, sustentabilidade, experiências e soluções tecnológicas”.

A maioria decorre nos dias dedicados aos profissionais do sector mas, na sexta-feira, após a abertura das portas ao público, ainda é possível assistir à conferência Inovação e sustentabilidade no turismo; ouvir a fotógrafa Ana Abrão sobre a “fascinante intersecção entre viagens a lugares remotos e a arte da fotografia instantânea”; ou descobrir “a potencialidade do turismo de Taiwan”. Já no sábado, o palco abre-se a quem for “um viajante nato” e quiser partilhar as suas “melhores histórias de viagens que tenha realizado”, e é exibido o filme documental de Mário Sirgado sobre o Espaço Memória – Tipografia Popular, no Seixal.

Em especial destaque nesta edição vão estar ainda territórios portugueses como os Açores, Coimbra e Aveiro, escolhidos respectivamente como Destino Nacional Convidado, Município Convidado, e cidade convidada na BTL Cultural, já que é a Capital Portuguesa da Cultura 2024. Já o palco LGBTI+, novidade lançada na edição passada, regressa com programação recheada no pavilhão 3, com vários shows agendados nas noites de sexta e sábado.

A BTL regressa de 28 de Fevereiro a 3 de Março, com abertura ao público na sexta-feira (17h-23h), sábado (12h-23h) e domingo (12h-20h), com bilhetes individuais a 8€, e dois pacotes de três (20€) e quatro (26€) bilhetes individuais “exclusivos para os dias de público”. Toda a informação sobre expositores, programação e outros dados pode ser consultada aqui.