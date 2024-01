Aveiro: Capital Portuguesa da Cultura, da Arte Nova aos canais

Porque é de Portugal que se trata, nada melhor do que começar o passeio com um café – abatanado, curto ou cheio, não interessa, o hábito já está enraizado no quotidiano dos portugueses. À mesa da Confeitaria Madre Odisseia, casa especializada, como outras ali à volta, no fabrico de ovos-moles, José Pina começa logo por se confessar um fã incondicional do doce típico de Aveiro. Natural e residente em Santa Maria da Feira, o coordenador da Aveiro 2024 - Capital Portuguesa da Cultura não renega as origens – a fogaça é e será sempre o seu doce favorito –, mas as muitas horas e dias que vai passando na capital de distrito já deixam as suas marcas.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt