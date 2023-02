BTL bate recorde de destinos internacionais e estreia área LGBTI+

A gestora da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa espera que a edição deste ano da principal feira do sector seja "uma das melhores de sempre", tendo a área toda ocupada e o maior número de destinos estrangeiros já verificado. A 33.ª edição da BTL vai decorrer entre 1 e 5 de Março, na Feira Internacional de Lisboa.

"As expectativas são extraordinárias. A nossa expectativa é que esta BTL seja uma das melhores edições de sempre", começou, por dizer, Dália Palma, em entrevista à agência Lusa.

Esta antevisão é, segundo a responsável, "um reflexo da retoma do sector" no ano passado, que no caso da edição passada da feira "fechou 2022 com números muito próximos do melhor ano de sempre", 2019.

Se há aproximadamente uma semana, a organização do evento anunciava que cerca de 90% do espaço da 33.ª edição da BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa já estava contratado, Dália Palma refere agora que "a taxa de ocupação de área coberta atinge os 100%".

As primeiras a "estarem completamente esgotadas" foram "a área Internacional, a área da hotelaria, dos equipamentos e serviços", que nesta edição estarão espalhadas por quatro pavilhões, disse.

"Quando refiro que esperamos a melhor edição de sempre refiro-me a estarmos com área total ocupada em termos de área coberta e das expectativas serem bastante positivas. Temos empresas a tentarem entrar na BTL em determinadas áreas e não temos sequer 9m² para lhes vender", reafirmou.

Até porque, acrescentou, há "uma grande representatividade da oferta em termos de destinos internacionais. Não temos no histórico ter atingido esta representatividade de destinos presentes na BTL. São 75 destinos internacionais quer directamente, quer pelos turismos ou através de "tour" operadores, que promovem os destinos", disse ainda a gestora da BTL.

"Em termos de novidades, temos a Tunísia que é o destino Internacional convidado e temos o Turismo do Centro como destino nacional convidado. Aveiro vai ser o município convidado", disse.

Já em termos de temas centrais da programação na feira, Dália Palma destaca "a sustentabilidade", bem como "a inovação e a área da tecnologia e a formação e requalificação dos recursos humanos", este último um dos temas que mais tem vindo a ser debatido nos últimos anos, dada a sua escassez ser um constrangimento ao desenvolvimento do sector.

"Em termos de áreas temáticas, temos a BTL Cultural porque é uma área que tem vindo a crescer ao longo destas três últimas edições, que tem curadoria da Gulbenkian. Temos a parte do BTL Lab, que é uma área de inovação onde apresentamos as empresas na área da tecnologia. Já tem cerca de quatro anos, mas tem vindo a crescer, sendo cada vez maior a procura. A grande novidade em termos de área temática este ano é a LGBTI+", acrescentou.

Esta última área temática, inserida no reforço da diversidade nas diferentes áreas da oferta nacional da BTL e um segmento cuja procura tem vindo a crescer em Portugal, tem, de acordo com a gestora, a curadoria da Variações - Associação de Comércio e Turismo LGBTI de Portugal.

"Este ano foi uma feliz coincidência o lançamento desta área porque Portugal ganhou o Euro Pride 2025 por esta associação e vai ser apresentado na BTL este ano", sublinhou Dália Palma.

A responsável abordou ainda a parte de "hosted buyers" internacionais, um programa que visa apoiar a vinda de compradores internacionais com interesse específico no destino Portugal, que este ano conta com "cerca de 120 operadores internacionais".

Em destaque estará ainda a Bolsa de Formação e Empregabilidade da BTL.

"É um crescimento de cerca de 20% relativamente ao ano passado. No ano passado tivemos cerca de 100 "buyers", pois também existiam mercados que estavam fechados. Este ano não, são 26 mercados emissores, entre Europa, Ásia, América e África também".

"Em destaque estará ainda a Bolsa de Formação e Empregabilidade da BTL que tem por objectivo dinamizar o mercado de trabalho no sector, aproximando os empregadores e os candidatos, e procura contribuir para mitigar o problema de falta de mão-de-obra qualificada no sector do turismo", segundo informação do evento.