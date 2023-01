Na BTL, a estrela internacional será a Tunísia: é destino convidado da feira de turismo de Lisboa

Já é um destinos de férias muito procurado pelos portugueses e, para reforçar essa atracção, a Tunísia vai estar sob os holofotes da BTL 2023 com "uma programação cultural criada especialmente para o evento", avança a organização da feira de turismo de Lisboa: a 33.ª BTL decorre de 1 a 5 de Março na FIL Parque das Nações, em Lisboa.

"Será uma oportunidade única para mostrarmos aos portugueses um pouco do que podem encontrar no nosso território", diz Leila Tekaia, directora do Turismo da Tunísia para Portugal e Espanha. "Desde beleza natural a património histórico classificado pela UNESCO, passando por novas rotas culinárias", destaca, esperando que a "embaixada" turística na BTL deixe os portugueses "com uma grande vontade de conhecer" o país.

Além de Djerba, a ilha que mais chama turistas portugueses — até porque tem "voos directos frequentes desde 2016", haverá a oportunidade de conhecer "novos e prometedores destinos como Monastir, Sousse Port, El Kantaoui e Mahdia", resume a organização da BTL: "terão novas rotas e vão mostrar na feira a sua riqueza gastronómica".

Foto Em Roma não é: é em El Jem, Sahel

Na agenda tunisina da feira, estarão também "apresentações dedicadas ao público final, focadas na oferta cultural tunisina".

Além da Tunísia como destino internacional em destaque e com presença reforçada, o certame terá também, como destaques nacionais, a Região Centro, destino nacional convidado, e Aveiro, o município convidado.