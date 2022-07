Centro e Aveiro serão estrelas da BTL 2023, que quer ser “uma das mais importantes feiras de turismo” do mundo

A Região Centro e o município de Aveiro serão os destinos nacionais em destaque na próxima edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, já com data marcada para o início de Março do próximo ano. A maior feira de turismo do país regressa aos pavilhões da FIL de 1 a 5 de Março, anunciou a organização durante o evento de Entrega de Prémios e Apresentação da BTL 2023.

Focado num “dos sectores com mais ascensão na nossa economia”, o evento assume a ambição de “se afirmar nos próximos nove anos como uma das mais importantes feiras de turismo a nível internacional”, sublinha Pedro Braga, director geral adjunto da FIL.

Outro dos objectivos passa por “reforçar a representatividade dos diferentes sectores da oferta nacional”, com a aposta, na próxima edição, “na Oferta Turística LGBTI e no sector do Meeting & Incentives”, revela a organização em comunicado. Há ainda intenção de aumentar a oferta ao cliente final, “uma vez que a edição de 2023 pretende reforçar as campanhas de comunicação dirigidas aos visitantes, com o objectivo de tornar a BTL no maior evento de venda directa de oferta turística ao consumidor final”.

No próximo ano, o município convidado é Aveiro, urbe que “caminha em direcção ao título de Cidade Europeia da Cultura 2027” e que está a trabalhar a candidatura do moliceiro a Património da Humanidade.

Já o Destino Nacional Convidado será a Região Centro. Pedro Machado, presidente da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, afirmou que a parceira com a BTL pretende “reafirmar uma componente diferenciadora que as regiões acrescentam à marca Portugal. Aquilo que queremos expressar em 2023 é continuarmos a surpreender pela positiva naquilo que é a diferenciação dos destinos nacionais. A sua soma é sempre mais do que aquilo que é cada uma delas, individualmente”.